Un personnage clé de la saison 2 : qui est Abby Anderson de « The Last of Us »

Derrière la finale de la première saison de la série « The Last of Us », de nombreux téléspectateurs se demandent ce qui va se passer dans le prochain épisode de la production HBO Max. En ce sens, tout semble indiquer qu’un personnage clé du jeu vidéo vilain chien ce sera également une partie cruciale des nouveaux chapitres.

Ce n’est autre qu’Abby, qui est apparu dans « Le dernier d’entre nous – Partie II » (2020) en quête de vengeance. Il convient de préciser qu’elle a été créée par Neil Druckman et Halley Gross. De plus, il a été joué par Laure Danse.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Vous voulez en savoir plus sur ce personnage ? Dans les lignes suivantes, découvrez qui il est Abby Anderson et quelle est son importance dans les prochains événements de la Série HBO Max.

QUI EST ABBY ANDERSON ?

Abigail « Abby » Anderson est l’un des membres de Les luciolesqui a subi une grande perte lors du massacre de Joël: notre protagoniste a assassiné le père de la fille, Jerry Anderson.

Depuis, le jeune se venger de ce meurtre. Et quand il le fait, vous vous lancez dans un voyage pour redécouvrir le but de votre vie.

Abby cherche à se venger dans « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

LA REVANCHE D’ABBY ANDERSON

Comme nous l’avons vu dans la finale de la saison 1, Joël a tué par balle le chirurgien qui envisageait de trouver un remède pour le Cordyceps. Meunier Je n’étais pas prêt à perdre ÉliePour ce que l’a sauvée d’une mort certaine.

Cependant, le personnage qu’il donne à la vie Pierre Pascal n’a pas tenu compte du fait que le médecin avait une fille, qui n’était pas non plus préparée à voir partir son père. Ainsi, quatre ans plus tard, la jeune femme traque l’homme jusqu’à Jackson, Wyomingoù le bat à mort.

Ce moment est crucial dans le jeu vidéo original, car il reflète le moment précis où Élie séparé de sa compagne bien-aimée. Sans aucun doute, un fait qui affectera directement les décisions de la figure désormais incarnée par Bella Ramsey.

Le design d’Abby dans le jeu vidéo original (Photo : Naughty Dog)

ABBY ANDERSON APPARAÎTRA-T-ELLE DANS LA DEUXIÈME SAISON DE LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Craig Mazin et Neil Druckman ont confirmé que la série aura plus de deux saisons et, bien que rien ne soit confirmé, il est fort probable que Abbie apparaître dans le deuxième volet de l’émission.

Le rôle qu’il remplira serait le même que le matériel d’origine, bien qu’il puisse avoir quelques changements, comme l’ont averti les experts. showrunners. Il convient de noter que les actions de anderson non seulement un impact sur Joël : à la suite de son départ la fille a été ciblée par des personnages comme Tommy ou Ellie.

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Actuellement, vous pouvez voir tous les épisodes de sa première saison sur la plateforme de streaming HBO Max. Vous n’avez besoin que d’un abonnement au service pour en profiter.