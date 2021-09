Hawkeye: Entraînement à l’arc et à la flèche de Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld joint à Univers cinématographique Marvel donner vie à Kate évêque, un personnage qui à l’avenir pourrait remplacer Clint Barton dans les Vengeurs. La série Oeil de faucon de Disney+ montrera une dynamique particulière entre ces personnages face à des menaces liées à l’activité de Barton en tant que Ronin, le justicier qui terrorisait le monde criminel dans le passé.







On sait que toutes ces productions de super-héros sont très exigeantes quant à la préparation que doivent effectuer les interprètes. Nous avons été témoins des séances d’entraînement difficiles effectuées par des personnalités telles que Le Rocher, Henry Cavill ou Scarlett Johansson. La série Oeil de faucon elle exigera que ses protagonistes soient crédibles dans l’utilisation de l’arc et des flèches.

Hailee Steinfeld a appris à tirer à l’arc et aux flèches pour Hawkeye

La personne responsable de l’usurpation d’identité Kate évêque, l’un des meilleurs archers de la Univers cinématographique Marvel, il a beaucoup pratiqué l’arc et la flèche jusqu’à ce qu’il atteigne une compétence qui sera sûrement mise en évidence dans la prochaine série de Disney+. Cela a été démontré en visant une cible, une fois atteint le score le plus élevé avec une flèche qui a frappé en plein centre.

« En ce qui concerne l’arc et les flèches, je suis plutôt bon ! C’est quelque chose que j’apprécie vraiment. Je ne l’ai jamais fait avant ce projet. Je le recommande donc. C’est un sport que tout le monde peut pratiquer. C’est fantastique et thérapeutique. imaginez le faire et me voilà. J’adore ça ! « , a déclaré l’actrice.

Oeil de faucon arrivera le 24 novembre prochain sur la plateforme de streaming Disney+ et en plus de Jérémy Renner Quoi Clint Barton et Hailee Steinfeld Quoi Kate évêque, nous verrons Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne, Zahn McClarnon dans le rôle de William Lopez et Florence Pugh reprendront le rôle de Yelena Belova, comme le révèle la scène post-crédits de Veuve noire.

Toujours pas abonné Disney+ pour accéder au contenu exclusif que la plate-forme a de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?