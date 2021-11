Jeremy Renner était sur le point de rejeter son rôle dans les Avengers

Bien avant sa première apparition dans l’univers Marvel en 2011 avec « Thor », Jeremy Renner jouissait d’une grande popularité à Hollywood grâce à ses rôles dans des films tels que « The Hurt Locker » et « The Bourne Legacy ». Cependant, bien que son rôle de Clint Barton ait encore accru son niveau de popularité auprès du grand public, l’acteur a failli rejeter l’opportunité de le jouer.

Le contrat initial de Renner prévoyait trois films aux côtés des Avengers et un film solo potentiel pour Hawkeye. Après sa brève participation à « Thor », l’acteur a participé à « The Avengers », « Avengers: Age of Ultron », « Captain America: Civil War » et « Avengers: Endgame ».

À travers une nouvelle conversation avec Vanity Fair, Jeremy Renner a fait une rétrospective du développement de sa carrière, en particulier du grand impact que son contrat avec la franchise MCU de plusieurs millions de dollars a généré à sa quarantaine d’années, quelque chose qu’il aurait reconsidéré à l’époque pour accepter de le signer.

« Je me souviens être allé à une conférence avec Kevin Feige et Lou D’Esposito, et ils m’ont montré la version définitive de Hawkeye. Iron Man était sorti et j’ai dit ‘Je m’intéresse à ce qu’ils font parce que j’aimais Iron Man, la façon dont ils l’ont rendu plausible.’ Lorsque les plans futurs de son personnage lui ont été révélés, Renner a estimé que signer le contrat serait un moyen de signer sa propre vie, se sentant mal à l’aise de continuer à porter des collants de super-héros dans la cinquantaine.

« C’était ma principale préoccupation. ‘Je ne sais pas si je veux faire ça. Je ne sais pas si tout le monde veut me voir en bas à 50 ans », a déclaré Renner. Une décennie plus tard, quel que soit son âge de 50 ans, l’acteur a enfin sa propre série télévisée exclusive pour Disney +, qui présente l’arrivée de Hailee Steinfeld au MCU avec le personnage de Kate Bishop.

Renner a souligné qu’il n’avait aucune idée des plans de Marvel pour son personnage lorsque Barton passerait le manteau de « Hawkeye » à Bishop. Trinh Tran, producteur exécutif de la série, a récemment déclaré qu' »il y a toujours des histoires à raconter, en particulier avec Clint Barton ».