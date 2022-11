Station 19 Saison 6 Épisode 8 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 8 de la saison 19 de la station 19 a été officiellement confirmée et après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans sont maintenant plus enthousiastes à l’idée de regarder cet épisode à venir. Pour connaître toutes les informations sur cet épisode, vous êtes nombreux à effectuer des recherches partout sur Internet. Si vous cherchez aussi partout sur Internet.

Maintenant, dans cet article, nous partagerons toutes les mises à jour concernant la date de sortie de Station 19 Saison 6 Episode 8. Ci-dessous, nous vous informerons également d’autres informations sur cette série, telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore.

C’est une série américaine pleine d’action et de drame. Cette série a été créée par Stacy McKee. Son premier épisode est sorti le 22 mars 2018 et en très peu de temps, cette série a gagné en popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différentes parties du monde.

L’intrigue de cette série suivra Andy Herrera est un pompier incroyable et est également la fille de Pruitt Herrera, qui est le chef respecté de la caserne des pompiers. Dans cette série, on verra la fille Andy Herrera qui s’inspire beaucoup de son père c’est pourquoi elle a rejoint le métier de pompier. Son père est un mentor pour elle ainsi que Jack Gibson. Cette série vous montrera la grande chimie entre un père et une fille.

Station 19 Saison 6 Épisode 8 Date de sortie

Nous allons donc partager ici la date de sortie de Station 19 Saison 6 Episode 8. L’épisode 8 devrait sortir le 24 novembre 2022. Comme vous pouvez facilement le remarquer, l’attente de cet épisode va se terminer très bientôt et nous vous recommanderons simplement à tous de marquer cette date sur votre calendrier.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette saison en cours.

Tortille-toi et crie

Tout le monde a quelque chose à cacher sauf moi et mon singe

Danser les mains liées

Démons

Prend les pieces

Tout le monde dit non

À déterminer

À déterminer

Liste des acteurs

Comme nous avons partagé tous les détails concernant la date de sortie de Station 19 Saison 6 Episode 8. Maintenant, ci-dessous, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Jaina Lee Ortiz dans le rôle d’Andrea « Andy » Herrera

Jason George comme Dr Benjamin

Grey Damon comme Jack Gibson

Barrett Doss comme Victoria

Alberto Frezza comme Ryan Tanner

Jay Hayden comme Travis Montgomery

Okieriete Onaodowan dans le rôle de Dean Miller

Danielle Savre comme Maya DeLuca-Bishop

Miguel Sandoval comme Pruitt Herrera

Boris Kodjoe comme Robert Sullivan

Stefania Spampinato comme Dr Carina DeLuca-Bishop

Emballer

Nous terminons cet article dans l’espoir que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 de Station 19 dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, les détails de la distribution et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées sur cette page proviennent de sources officielles. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Station 19 Saison 6 Episode 8, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

