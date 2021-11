Sam Neill en tête d’affiche de la série dramatique australienne The Twelve

Le vétéran d’Hollywood, Sam Neill, devrait faire son retour à la télévision australienne avec la série dramatique policière de Foxtel, les douze. Un remake de l’émission belge 2019 du même nom, Les Douze, suit douze jurés qui doivent rendre un verdict dans une affaire controversée impliquant une femme accusée d’avoir tué un enfant. Les jurés, tous citoyens ordinaires, devront surmonter leurs propres luttes et trancher impartialement une affaire sensible. Sam Neill joue un avocat nommé Colby SC dans la série.

les douze fera partie de la liste d’émissions 2022 de la société australienne de télévision payante et de streaming Foxtel avec des épisodes de 10 heures. Warner Bros. Television International Australia produit l’émission en partenariat avec Easy Tiger et financée par Screen Australia et Screen NSW. Sally Caplan, responsable du contenu de Screen Australia, a fait l’éloge de l’émission, en disant : « les douze est un drame judiciaire puissant qui est sur le point de remodeler le genre avec ses problèmes moraux et éthiques complexes. Le public local et mondial ne manquera pas de dévorer cette série palpitante lors de sa diffusion l’année prochaine. »

L’original belge, De Twaalf, alias les douze, créé par Bert Van Dael et Sanne Nuyens, est un spectacle profondément touchant et bien exécuté. Reste à voir comment le remake australien aborde le matériel source. Mais s’il a incité Sam Neill à jouer le rôle principal, il devait avoir un scénario exceptionnel. les douze a recruté un ensemble talentueux derrière la caméra, dont le réalisateur Daniel Nettheim (Doctor Who, Broadchurch), le producteur de scénario Greg Waters et les scénaristes Sarah Walker, Brad Winters, Anchuli Felicia King, Leah Purcell et Tommy Murphy en tant que scénaristes.

Dans le département d’acteur se trouvent Marta Dusseldorp (Un endroit à appeler à la maison), Kate Mulvany (Agneaux de Dieu), Brooke Satchwell (Monsieur l’entre-deux) et Hazem Shammas (Sphère de sécurité). D’autres annonces de casting seront faites prochainement. Filmer sur les douze débutera la semaine prochaine à Sydney et devrait durer cinq mois.

Sam Neill avait un point de vue intéressant sur le travail au cinéma et à la télévision, comme il l’a mentionné récemment à news.com.au.

« Quand j’ai commencé à travailler dans le cinéma, travailler à la télévision était comme attraper la chlamydia et vous y étiez coincé pour toujours. Je pense que j’ai toujours eu la chlamydia parce que je ne me suis jamais vraiment inquiété à ce sujet. Je mélange la télévision et le cinéma depuis depuis longtemps. Mais je pense qu’il est vrai de dire que la télévision est un animal très différent de ce qu’elle était il y a 30 ou 40 ans. Les opportunités sur ces différentes plateformes maintenant, y compris Foxtel, de pouvoir regarder des choses pendant 10 ou 12 heures dans un rangée – Cela n’a jamais été le cas. C’est un tout autre monde. »

De toute évidence, Sam Neill n’hésite pas à jouer dans des émissions de télévision, contrairement à plusieurs autres A-listers. Il a fait partie du drame populaire de la BBC et de Netflix Peaky Blinders et joue actuellement dans les Apple TV + Invasion.

Neill reprend également son rôle emblématique du Dr Alan Grant en 2022 Jurassic World : Dominion. Le film le voit retrouver son parc jurassique co-stars Laura Dern et Jeff Goldblum, qui jouent respectivement le Dr Ellie Sattler et le Dr Ian Malcolm. Jurassic World : Dominion est présenté comme le point culminant de la franchise de longue date, et les fans attendent avec impatience le retour de leurs personnages préférés. Jurassic World : Dominion libérera les dinosaures dans le paysage urbain le 10 juin 2022.

