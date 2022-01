Jay-Z et d’autres rappeurs veulent empêcher que les paroles de rap soient utilisées devant les tribunaux

Selon le style de rap que vous aimez, les paroles des chansons peuvent être assez violentes et menaçantes.

(J’aimerais mettre en garde qu’il y a aussi beaucoup de beauté, de lumière et de plaisir dans le rap game.)

Le hitmaker ‘Izzo’ dirige un groupe qui comprend des gens comme Fat Joe, Big Sean, Yo Gotti, Kelly Rowland, Killer Mike, Robin Thicke et d’autres qui appellent au changement.

Ils demandent aux législateurs de New York d’examiner un projet de loi intitulé « Rap Music on Trial » (S.7527/A.8681).

Une déclaration de l’avocat de Jay-Z, Alex Spiro, a déclaré: « C’est une question qui est importante pour [Jay-Z] et tous les autres artistes qui se sont réunis pour essayer d’apporter ce changement.

« C’est long à venir. M. Carter est de New York, et s’il peut prêter son nom et son poids, c’est ce qu’il veut faire. »