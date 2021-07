New Amsterdam : la vraie relation entre Ryan Eggold et Freema Agyeman

De la fiction à la réalité ? Ryan Eggold et Freema Agyeman maintiennent une histoire d’amour enflammée devant les caméras de la série à succès NBC New Amsterdam, mais la chimie a peut-être traversé l’écran. C’est ainsi qu’ils le fondent les rumeurs qui ont commencé ces dernières semaines à la suite de ses apparitions publiques. Connaissez leur vraie relation!

Dans la série, les médecins Max goodwin Oui Hélène Sharpe Ils commencent une romance qui s’intensifie à partir du saison 3. Bien que le directeur de l’hôpital ait montré réticent aux relations après la perte tragique de sa femme, dans les derniers épisodes il a fait confiance au médecin.

Ryan Eggold et Freema Agyeman à New Amsterdam (@NBCNewAmsterdam)



« Nous savons que Max et Sharpe s’aiment désespérément, et maintenant nous devons juste voir s’ils peuvent l’avoir. Mais ils sont dans le même bateau et nous devons juste voir si cela va arriver. », étaient les mots du showrunner David Schulner à TVLine à propos de l’intrigue impliquant les deux personnages. Sans aucun doute, la datation est l’un des aspects les plus convaincants pour les fans.

Ryan Eggold et Freema Agyeman sont-ils en couple dans la vraie vie ?

Pour cela, La possibilité que les acteurs reproduisent la relation hors de l’écran a commencé à devenir virale parmi les fans. Surtout après un post Instagram où les artistes annonçaient la fin de la saison 3 et montraient une belle connexion. « Je ne peux pas dire de quoi nous rionsEggold a exprimé après avoir éclaté de rire avec son partenaire. « Se marier » Oui « c’est le couple idéal » était le ton des commentaires du post.

De plus, les rumeurs se sont multipliées car les deux stars sont célibataires et n’ont pas d’enfants. Il y a une légère différence d’âge car Agyeman a 42 ans, tandis que Ryan a 36 ans.. L’acteur entretient une vie privée très réservée et dernièrement, il n’a rencontré aucun partenaire. Votre partenaire de fiction sera-t-il le premier ?