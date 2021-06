Connecter la manette Xbox au téléphone portable : voici comment cela fonctionne avec iPhone et Android

Vous aimez jouer sur votre smartphone, mais trouvez les commandes tactiles trop imprécises et ennuyeuses ? Si vous possédez une Xbox 360, vous pouvez simplement connecter votre manette Xbox 360 à votre téléphone mobile. Jumeler une manette pour Xbox One ou Xbox Series X/S est encore plus simple. Vous pouvez découvrir exactement comment cela fonctionne avec Android et iOS dans notre guide.

De nos jours, de nombreux smartphones sont si puissants que même des jeux exigeants comme « Fortnite » ou « PUBG » peuvent fonctionner dessus sans aucun problème. Les commandes tactiles dans des jeux comme celui-ci sont correctes, mais elles ne peuvent en aucun cas remplacer la saisie haptique via un contrôleur. Dans notre guide, nous vous montrerons comment connecter une manette pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ou Xbox 360 à un téléphone mobile. Bien sûr, cela fonctionne également pour les tablettes.





De nos jours, vous pouvez jouer assez bien sur le smartphone, mais rien ne peut être contrôlé via un contrôleur.



Image : © picture alliance / Li Dong / Imaginechina / DPA 2018



Comment connecter une manette Xbox 360 à un smartphone Android

Pour connecter votre manette Xbox 360 à un téléphone mobile Android, vous avez besoin d’un smartphone (au moins Android 4.0), d’une manette Xbox 360 (sans fil ou filaire), d’un adaptateur USB OTG et d’un adaptateur sans fil Xbox 360 (si vous souhaitez connecter un manette sans fil).





Si vous souhaitez utiliser une manette Xbox 360 avec un câble, tout ce dont vous avez besoin est un câble USB OTG approprié.



Image : © YouTube / MoGaming 2018



Noter Avec l’adaptateur USB OTG, assurez-vous que le connecteur s’adapte à votre téléphone portable. Les smartphones et tablettes plus anciens ont souvent encore un port micro-USB, tandis que les appareils plus récents ont déjà des ports USB-C. Avant d’acheter un adaptateur USB OTG, vous devez donc vérifier la connexion de votre appareil.

Commençons par la manette Xbox 360 avec câble : connectez d’abord la manette à l’adaptateur USB OTG, puis branchez l’adaptateur sur le port de votre smartphone ou tablette. Le contrôleur doit être reconnu automatiquement et peut être utilisé immédiatement.

Si vous souhaitez utiliser une manette de jeu sans fil, vous devez d’abord connecter l’adaptateur sans fil Xbox 360 au smartphone ou à la tablette via l’adaptateur USB OTG et appuyer sur le bouton de synchronisation de l’adaptateur Xbox. Ensuite, sur la manette Xbox 360, appuyez d’abord sur le bouton Xbox au milieu, puis sur le bouton de synchronisation en haut de la manette. Si le voyant de l’adaptateur sans fil Xbox 360 cesse de clignoter, le contrôleur a été reconnu avec succès et est prêt à être utilisé.

Connectez la manette Xbox One ou la manette Xbox Series X au téléphone mobile

Utiliser une manette Xbox One ou une manette pour Xbox Series X et Xbox Series S sur un smartphone est encore plus simple qu’avec son prédécesseur : il faut d’abord activer le Bluetooth sur son smartphone ou sa tablette. C’est vers ça que tu vas Paramètres puis à l’élément de menu Bluetooth. Activez maintenant Bluetooth et restez dans le menu Bluetooth.

Noter Les contrôleurs Xbox One ne prennent en charge Bluetooth que depuis le modèle 1708. Il s’agit de la version du contrôleur qui a été introduite avec la Xbox One S en 2016. Les manettes construites avant 2016 ne peuvent pas être connectées aux appareils Apple. Vous pouvez lire le numéro de modèle de votre manette dans le compartiment à piles.

Allumez ensuite la manette en maintenant enfoncée la touche Xbox. Ensuite, vous appuyez et maintenez le Bouton de connexion sur le dessus du contrôleur jusqu’à ce que le bouton Xbox commence à clignoter. Sélectionnez maintenant « Jumeler un nouvel appareil » sur votre smartphone ou votre tablette. Après un court instant, la manette Xbox One ou la manette pour Xbox Series X/S devrait apparaître dans la liste des appareils disponibles. Sélectionnez-le pour coupler les appareils entre eux. Une fois l’appairage réussi, le bouton Xbox cessera de clignoter.





Une manette Xbox One est encore plus facile à connecter à un smartphone ou une tablette.



Image : © CC : Flickr / Mack Homme 2017



Connectez la manette Xbox à l’iPhone

Depuis l’apparition du système d’exploitation iOS 13, les contrôleurs Xbox One compatibles Bluetooth peuvent également être connectés aux iPhones et iPads. Jumeler la manette de jeu avec l’appareil Apple est un jeu d’enfant. Les contrôleurs Xbox Series X et Xbox Series S ne fonctionnent actuellement pas sur les appareils iOS – une mise à jour suivra ici.

Activer d’abord Bluetooth dans le Paramètres Votre iPhone ou iPad. Ensuite, vous prenez votre manette Xbox, l’allumez avec le bouton Xbox et appuyez sur le Bouton de connexion dans le coin supérieur gauche jusqu’à ce que le logo Xbox commence à clignoter rapidement. Vous devriez maintenant voir l’entrée « Xbox Wireless Controller » dans la liste des appareils Bluetooth sur votre appareil Apple. Appuyez une fois dessus et la manette et l’iPhone ou l’iPad seront jumelés.

Si l’appairage ne fonctionne pas malgré le bon numéro de modèle, vous devrez peut-être mettre à jour le firmware de votre manette. Connectez-le simplement à votre Xbox One ou à votre PC et la mise à jour sera installée automatiquement.

Résumé

Connectez la manette Xbox 360 au téléphone mobile [Android]:

Pour connecter une manette Xbox 360 à un smartphone, vous avez besoin d’un câble USB OTG qui correspond à la connexion du téléphone portable. Si vous souhaitez utiliser une manette sans fil Xbox 360, vous avez également besoin d’un adaptateur sans fil Xbox 360, que vous connectez à votre smartphone à l’aide d’un câble USB OTG, puis synchronisez avec la manette.

Connectez la manette Xbox One / Xbox Series X / S au téléphone mobile [Android]:

Activez le Bluetooth sur le smartphone et restez dans le menu Bluetooth. Allumez la manette Xbox à l’aide du bouton Xbox, puis appuyez sur le bouton de synchronisation en haut de la manette de jeu. Appuyez sur Associer un nouvel appareil sur l’appareil Android et attendez que la manette Xbox apparaisse dans la liste. Sélectionnez la manette Xbox.

Connectez la manette Xbox à l’iPhone/iPad :