Jason Momoa révèle qu’il ne veut pas que ses enfants soient acteurs

Une maisonnette qu'on ne veut plus quitter ! Vous pourrez crier autant que vous voudrez, vos enfants ne quitteront pas leur maisonnette Marina pour si peu. La vie dans leur petit chez-soi rien qu'à eux est bien plus agréable ! On s'amuse avec des peluches, on dessine, on joue aux grands, et surtout, on oublie qu'on a faim ! Plus on est de fous, plus on rit ! Et des fous, la maisonnette Marina a la capacité d'en accueillir jusqu'à trois ! Avec des dimensions intérieures de 109 cm sur 102 cm , soit une surface de 1,11m 2 , chacun sera à son aise pour évoluer et s'épanouir dans cette petite demeure. Les enfants de 3 à 12 ans peuvent inviter leurs amis pour des longs moments de rigolade ! Passez un agréable moment en famille en montant votre maisonnette ! Ce cabanon enfant Marina est livré en kit , et avec ses panneaux préassemblés , vous pourrez le monter à deux en seulement 1 heure avec une simplicité inouïe ! Une belle occasion pour passer un bon moment en famille ! Une maisonnette