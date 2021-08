Une série inspirée de la saga « Alien » sortira en 2023

Le projet que Noah Hawley a développé pour amener la franchise « Alien » à la télévision a suscité une grande anticipation parmi les fans en raison de l’histoire de la création avec des séries telles que « Fargo » et « Legion ». Après une longue attente, il semble que nous aurons enfin de nouveaux détails sur l’avancée de cette production en raison de la présentation que le réseau FX a faite devant l’Association des critiques de télévision.

John Landgraf, président de FX Networks, a décrit la série « Alien » comme un travail « très fondé » qui sera directement lié à la saga cinématographique établie par Ridley Scott et James Cameron, et que le premier travaillera en tant que producteur à travers de sa société Scott Free, anticipant le lancement de la série en 2023.

John Landgraf a pris un moment pour s’assurer que la série « Alien » sur FX trouvera un équilibre entre ce qui est établi par la saga cinématographique et la vision unique et originale de Hawley lorsqu’il raconte ses histoires. « Je pense qu’il était très conscient du fait qu’il existe un univers cinématographique et que bien qu’il ait une certaine flexibilité, l’esthétique qui a été établie par Ridley Scott et poursuivie par James Cameron fait partie de cet univers », a-t-il commenté.

Plus tôt cette année, Noah Hawley a partagé dans une interview avec Vanity Fair que l’influence de Scott et Cameron ne l’obligeait pas à raconter une histoire similaire à la première et que cette nouvelle série présentera sa propre touche personnelle dans la façon dont les Xenomorphs jouent un rôle au sein de la parcelle.

« Les histoires d’extraterrestres sont toujours piégées. Piégé dans une prison, piégé dans un bateau. J’ai pensé qu’il serait intéressant de s’ouvrir un peu, donc les risques sont « Et si vous ne pouvez pas le contenir ? » et quelque chose de plus immédiat ». Le créateur a également mentionné que son histoire sera marquée par la façon dont la société a commencé à prendre conscience de la grande inégalité qui existe en elle.

« Dans mon histoire, vous verrez aussi les personnes qui les envoient (les xénomorphes). Vous verrez donc ce qui se passe lorsque l’inégalité dont nous souffrons actuellement n’est pas résolue. Comme si en tant que société, nous ne pouvions pas comprendre comment nous entraider et répartir la richesse, alors que va-t-il nous arriver? », Dit Hawley. Les détails sur le casting de cette nouvelle série « Alien » n’ont pas encore été annoncés.