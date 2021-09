James Wan considère « Malignant » comme son film le plus controversé

Bien qu’il soit aujourd’hui reconnu comme le créateur de films d’horreur tels que « Insidious » ou « The Conjuring », les débuts de James Wan au cinéma remontent à 2004 lorsqu’il présente, avec la scénariste Leigh Wannell, » Saw « , un film qui a donné naissance à l’une des franchises les plus sanglantes et les plus violentes du cinéma contemporain.

Bien que Wan ait prolongé son travail de réalisateur dans des franchises telles que « Fast and Furious » ou « Aquaman », dont la suite est déjà en plein tournage, le cinéaste s’apprête à présenter au public « Malignant », un film avec lequel il semble d’être revenu à ses racines narratives, anticipant quelques détails sur ce projet.

Avec un scénario écrit par Wan, Ingrid Bisu et Akela Cooper, « Malignant » raconte l’histoire d’une jeune femme (jouée par Annabelle Wallis) qui est hantée par des visions de meurtres cruels et violents, qu’elle découvrira comme réels, entrant dans une bataille contre l’entité surnaturelle qui les commet.

Au cours d’une session de questions-réponses (via Screen Rant), James Wan a expliqué que son nouveau film pourrait être extrêmement source de division avec le public, anticipant qu’il s’agit « facilement du film le plus violent et le plus sanglant » qu’il ait réalisé jusqu’à présent, et que certainement certains les fans d’horreur conventionnelle ne pourront pas le finir.

James Wan note qu’il ne voulait pas répéter la même formule que dans ses précédents films d’horreur, mais qu’en même temps il voulait faire quelque chose avec une valeur « d’impact viscéral » qui guidera le spectateur vers une grande révélation finale. « Donc, les gens peuvent aller de pair avec à quel point elle peut être audacieuse ou les gens peuvent se sentir mal, ou du moins je me sens comme ça. »

Pour maintenir une véritable esthétique de «cinéma indépendant», James Wan s’est tourné vers quelques acteurs émergents ou peu connus du secteur, dont Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie et McKenna Grace. Sa première aura lieu en salles et sur HBO Max (États-Unis) le 10 septembre.