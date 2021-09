Pinky et le Cerveau ont été inspirés par ces personnes

Dans les années 1990, il y avait un groupe de dessins animés produits par Steven Spielberg qui sont devenus des icônes de l’époque. D’abord vint le Petits toons, comme une sorte de version juvénile du Looney Tunes, et puis il était temps de Animanes. La fiction a été créée par Tom Rugger commandé par le célèbre réalisateur et le résultat était si bon qu’un retombées plus: Pinky et le cerveau.







Les fameuses souris Pinky et le cerveau ils ont diffusé leurs épisodes entre 1995 et 1998, où ils ont montré les plans les plus complexes pour tenter de conquérir le monde. La phrase d’ouverture de la série, « Cerveau, qu’allons-nous faire ce soir ? » et ta réponse, « Le même que tous les soirs, auriculaire, Essayez de conquérir le monde », ils sont devenus un emblème de la télévision à cette époque. À ce jour, la génération qui a grandi avec ces dessins animés continue de se souvenir de lui.

Ce que, peut-être, peu de gens savent, c’est que Pinky et le cerveau Ils ont été inspirés par de vraies personnes. Tom Rugger Il les a conçus sur la base de deux animateurs qui ont travaillé avec lui dans un bureau à côté du sien. « Tom Minton, qui était à la base de Cerveau, et ça se ressemblait un peu. Il y avait un dessin de lui que nous avions l’habitude de dessiner Cerveau. Il parlait d’une voix très basse, très calme, il fallait se rapprocher pour écouter. Il était de très bons amis avec Eddie Fitzgerald, qui a été très démonstratif dans ses réactions. Il a même dit des choses comme « Narf !, a confié à l’animateur et producteur exécutif des classiques tels que « Batman : la série animée ».

Tom Minton a écrit trois chapitres pour la série. (Mako Animation)



Comme rappelé Ruegger, de temps en temps j’entendais des voix inintelligibles qui venaient du bureau de Minton et Fitzgerald, suivi d’un grand rire. « On aurait dit qu’ils conspiraient. J’ai pensé : ‘Imaginez s’ils voulaient conquérir le monde.’ D’où l’idée de Pinky et le cerveau« explique le réalisateur. Les animateurs, loin de s’en indigner, se sont même présentés pour le casting vocal des personnages, bien qu’ils n’aient pas conservé le rôle.

Tom Ruegger, une éminence de l’animation

De la main de Steven Spielberg, Tom Rugger il a eu les meilleures années en tant qu’artiste. En plus d’avoir travaillé dans Petits toons, Animanes et Pinky et le cerveau, le réalisateur a joué un rôle important dans la naissance de l’un des meilleurs super-héros animés. Ruegger était l’un des principaux créateurs de « Batman : la série animée », l’une des fictions en tête de liste des fans du genre dans le monde des dessins animés.







Grâce au travail effectué sur la série, Ruegger a gagné la confiance du studio pour être nommé producteur exécutif du film « Batman : Masque du Fantôme », qui est considérée comme la meilleure œuvre animée de la Chevalier de la nuit. Le film d’une heure et quart est disponible sur HBO Max et mélange l’histoire d’origine de Homme chauve-souris avec celle d’un méchant qui semble vouloir mettre fin à la vie de tous les gros gangsters de Gotham.