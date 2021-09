Le gameplay de Midnight Suns de Marvel dévoilé

Innokin Kit Endura M18 Innokin Midnight Green

Découvrez le kit Endura M18 en détail ! Kit Endura M18 : un petit kit compact Avec le kit Endura M18, Innokin nous dévoile un nouveau membre de la famille des Endura et cette fois-ci, il s'agit d'un petit kit pod ! Le kit Endura M18 est aussi sobre que compact et il possède des dimensions de 86,5 x 30,2 x 17 mm . Innokin mise donc sur un design simple et élégant qui plaira à la plus grande majorité des vapoteurs. Un kit idéal pour débuter ! Le kit Endura M18 se veut très simple à utiliser, c'est pourquoi on ne retrouve ni écran, ni boutons de réglage. Le déclenchement se fait donc pas aspiration et l'unique bouton servira à allumer et éteindre le kit mais aussi à ajuster le niveau de puissance. Car en effet, l'Endura M18 propose de modifier la puissance sur deux niveaux : Normal à 10W (symbolisé par une LED verte) et Boost à 13,5W (symbolisé par une LED violette). Il suffira simplement de maintenir l'unique bouton appuyé pour passer d'un mode à l'autre ! Le kit Endura M18 fonctionne avec une petite batterie de 700 mAh qui fournira une bonne autonomie sur une journée. Bien entendu, le rechargement se fera via le câble USB type-C dans le kit. De plus, trois LEDs viendront indiquer le niveau de batterie restant. Si celles-ci sont toutes illuminées le niveau d'autonomie se situe entre 100 et 60%. Lorsque deux LEDs seront allumées, la charge se situera entre 59 et 20% et lorsque seule la dernière LED sera allumée, cela signifiera que le niveau de batterie est inférieur à 20%. Il sera alors tempsq de recharger votre kit ! L'Endura M18 est surmonté d'une cartouche de 4 ml de contenance qui se remplira tout simplement sur le côté en soulevant la petite languette en silicone. Évidemment, le flux d'air est réglable et ce, en tournant la cartouche à 180°. En effet, chaque côté de la cartouche propose une aération différente, il suffira donc de la tourner pour obtenir un tirage plus ou moins serré ! Enfin, le kit Endura M18 est livré avec deux résistances BVC en 1,6 ohm mais il est également compatibles avec les résistances T18E d'Innokin ! Contenu 1 x kit Endura M18 2 x résistance BVC 1,6 ohm 1 x câble USB 1 x manuel d'utilisation