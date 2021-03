James May vendra sa Toyota Mirai. Parce que?

Ce n’est un secret pour personne que James May est un fan avoué de sa Toyota Mirai, ayant déjà fait l’éloge du modèle de pile à hydrogène à plusieurs reprises.

Dans cet esprit, c’est avec une certaine surprise que nous avons découvert que le célèbre «Captain Slow» avait décidé de vendre son Mirai. Mais, après tout, pourquoi vas-tu le faire?

Dans une vidéo de Drivetribe, le Britannique a donné la raison principale de la vente de Mirai, quelque chose qui affecte également les modèles à hydrogène ici: le réseau d’approvisionnement limité.

James May se souvient que lorsqu’il a acheté la voiture, il n’y avait que huit bornes de recharge au Royaume-Uni. Depuis, ce nombre est passé à 11, mais il reste trop bas pour permettre à la Mirai d’être utilisée comme voiture au quotidien, principalement parce que May dit qu ‘«elle est déjà trop vieille pour ces choses».

Quelle voiture la remplacera?

Bien qu’il n’ait pas révélé quelle voiture remplacera la Toyota Mirai, James May a révélé qu’il voulait quelque chose de plus «excitant». La raison pour laquelle May a déclaré cela pourrait bien être associée aux chiffres présentés par la voiture japonaise.

Axée sur l’efficacité, la première génération de la Toyota Mirai avait 154 ch et 335 Nm pour déplacer un important 1850 kg, c’est pourquoi les performances étaient loin d’être excitantes: 178 km / h de vitesse de pointe et 0 à 100 km en 9,6 s.

Les deux réservoirs d’hydrogène d’une capacité totale combinée de 122 litres permettaient une autonomie de 500 km, avec un temps de chargement compris entre trois et cinq minutes.

Pourtant, le Britannique a fait l’éloge de l’expérience de conduite Mirai, la décrivant comme «agréable» et la comparant même à celle d’une… Bentley Continental GT (!?).