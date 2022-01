Les meilleurs looks de Zedanya qui ont fait d’elle une icône de la mode

CÉLÉBRITÉS

L’actrice vit son meilleur moment personnel et professionnel avec Tom Holland. Ensuite, nous vous parlons de ses meilleurs looks.

©Getty imagesLes meilleurs looks de Zendaya

Ça ne fait aucun doute que Zendaya C’est l’actrice du moment qui réussit à attirer l’attention après sa participation à « Spider-Man : Pas de retour à la maison », « Euphoria 2 » et après avoir confirmé sa relation avec Tom Holland.

Mais ce n’est pas tout puisque l’actrice s’est également aventurée dans le monde de la mode après avoir reçu le prix. ‘Icone de la mode’ dans les Prix ​​​​de la mode en 2021, cette année, elle continue de faire tourner les têtes en jouant dans une nouvelle campagne pour une célèbre marque de beauté française.

Désormais, dans le cadre de la promotion d’une nouvelle base de maquillage de la firme française qui l’a engagée comme l’une de ses ambassadrices, elle a réalisé un livre photo aux tons neutres. Le visage avait l’air très naturel, doux et avec un contraste d’ombre et d’éclairage.

Quant au look, elle portait des cils arqués avec du mascara, un eye-liner subtil, un fard à paupières de couleur terre sur les paupières et des sourcils laminés. Les lèvres couleur nude au fini gloss complètent un look délicat et sobre. Pour la coiffure, elle a opté pour une coiffure ondulée avec une raie centrale et beaucoup de volume.

Côté vestimentaire, elle a opté pour un coloris blanc cassé, avec une ouverture découpée à l’encolure d’où se dégage une chaîne dorée. Sans aucun doute, il trouve un équilibre entre tendance et élégance. Il convient de noter que le protagoniste de « Spider-Man : No Way Home » est depuis longtemps associé aux marques de mode et de beauté les plus prestigieuses, comme avec Valentino 2020.

« La raison pour laquelle nous avons choisi Zendaya comme nouveau visage est qu’elle incarne parfaitement ce qu’est Valentino et ce que l’entreprise représente aujourd’hui. C’est une jeune femme puissante et féroce qui utilise son talent et son travail pour exprimer ses valeurs », révélait à l’époque Pierpaolo Piccioli, patron de la célèbre marque italienne.

Ambassadrice de la marque de bijoux italienne Bvlgari

Il y a un an, elle était ambassadrice de la marque de bijoux italienne Bvlgari avec d’autres célébrités pour prendre des photos de différents modèles, des ensembles dorés classiques aux pièces importantes de bijoux aux couleurs pures.

