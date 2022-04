James Gunn donne une réponse sévère aux appels en ligne pour que Chris Pratt soit remplacé en tant que Star-Lord

Au cours des dernières semaines, un nombre croissant de fans de Marvel ont demandé que Chris Pratt soit remplacé en tant que Star-Lord dans le MCU, mais comme vous vous en doutez, il ne semble pas que cela se produira de si tôt. Juste pour réitérer ce fait, gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn a exprimé très clairement ses sentiments au sujet des nombreux appels au retrait de Pratt de la franchise dans une série de messages sur Twitter dans lequel il a pris la défense de l’acteur de Star-Lord.

Chris Pratt fait partie de la formation des Gardiens depuis 2014, est également apparu dans Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partieet jouera également dans le blockbuster de cet été Thor : Amour et Tonnerre, et bien sûr le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 qui est à quelques jours du tournage de l’emballage. En tant que l’une des plus grandes stars de la dernière décennie, apparaissant également dans le Monde jurassique franchise qui sort également un nouveau film en juin, il n’est pas surprenant que quelqu’un comme James Gunn, qui a également été victime d’une annulation provoquée par Internet, s’exprime au nom de l’acteur.

Un message en particulier a attiré l’attention de Gunn, suggérant que Marvel devrait remplacer Pratt par Patrick Wilson tant que le personnage restera dans le MCU. Gunn était moins que subtil en montrant ses sentiments à propos de la suggestion dans sa réponse. Il a dit:

« Pour quelle raison? À cause de vos croyances inventées et totalement fausses à son sujet ? Pour quelque chose que quelqu’un d’autre vous a dit sur lui qui n’est pas vrai ? Chris Pratt ne serait jamais remplacé en tant que Star-Lord mais, s’il l’était un jour, nous irions tous avec lui.

Lorsqu’on a demandé à Gunn s’il était « cool » avec Pratt faisant partie d’une église homophobe tant qu’il gagne de l’argent, le réalisateur ne laissait pas passer le moment sans mettre les choses au clair.

« Il ne l’est pas. Je connais l’église à laquelle il va actuellement. Et vous? (La réponse est que non, mais vous avez entendu parler de quelqu’un qui a entendu parler de quelqu’un qui a entendu parler de quelqu’un où il va à l’église, alors décidé, » ouais, d’accord, je vais croire cette terrible chose que j’ai entendue en ligne à propos de cette célébrité ! ») »

Il y a encore relativement peu de temps, James Gunn était le destinataire de ce qui s’est avéré être un licenciement temporaire par Disney sur des tweets historiques. Pour cette raison, il sait ce que c’est que de parcourir Internet pour trouver quelque chose à utiliser contre quelqu’un et ternir sa carrière.

En ce qui concerne Chris Pratt, l’arrivée du Thor : Amour et tonnerre La bande-annonce a vu une vague de commentaires et de mèmes inonder les médias sociaux, et c’est ce qui a conduit James Gunn à défendre très publiquement la star de son film. Bien qu’il semble qu’il n’y ait certainement aucun plan pour le remplacement de Pratt dans le MCU, de la même manière que Warner Bros. a ignoré les appels des fans pour qu’Amber Heard soit retirée du prochain Aquaman suite, il est clair que ces commentaires ne sont pas sur le point de disparaître et ne feront probablement qu’augmenter cet été avec deux superproductions Pratt arrivant en succession rapide.





