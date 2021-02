Les secrets des scènes les plus intenses de Rafael Amaya avec Marlene Favela dans « Le Seigneur des Cieux »

Tout au long de toutes les saisons de « Le Seigneur des cieux » un grand nombre d’acteurs reconnus sont passés par là, qui dans certains cas, bien qu’ils n’aient été que dans une saison, restent à ce jour dans les mémoires avec beaucoup d’affection par le public. L’une de ces actrices est Favela de Marlene, qui a donné la vie à Victoria Nevarez, mieux connue sous le nom de «La Góber», pour être la fille du gouverneur de Jalisco, lors de la deuxième tranche de la narcoserie.

Sans aucun doute, son passage dans cette production de Telemundo a laissé sa marque sur ceux qui l’ont vue, notamment à cause des scènes brûlantes dans lesquelles elle a joué aux côtés de Rafael Amaya, Aurelio Casilla dans la série. Comment oublier les moments intenses de passion débridée que vous avez vécus ensemble à plusieurs reprises, engageant à la fois un public masculin et féminin.

Parce que la performance des deux se poursuit et restera dans les mémoires pendant longtemps, l’actrice mexicaine a révélé quelques secrets des scènes érotiques qu’elle a eues avec le protagoniste du drame policier américain.

La passion entre les acteurs a amené le public à se souvenir des scènes intenses dans lesquelles ils ont joué. (Photo: Telemundo)

LES SECRETS DES SCÈNES LES PLUS CHAUDES

L’actrice de 44 ans a raconté sur sa chaîne YouTube comment étaient les enregistrements de baisers et de moments intimes osés que son personnage avait faits. «Les scènes fortes que j’ai eues avec Rafa, ces scènes de passion, je pense qu’elles étaient très belles et bien soignées», a-t-il commencé par dire.

« [Fueron escenas] avec la chimie. Vous voulez que le public croie toujours ce que vous faites, donc c’était très amusant et très amusant. J’adorais Victoria, c’était un personnage super joli « , a également annoncé la femme d’affaires.

À la suite de sa bonne performance, elle a déclaré que jusqu’à présent, les personnes qui l’ont vue se souviennent d’elle, qui n’hésitent pas à lui écrire sur leurs réseaux sociaux. Il a également avoué qu’elle n’avait pas vu sa performance au début.

«Les gens ont vraiment aimé. J’étais très surpris parce que j’avais un roman où ils criaient «Chat sauvage» partout où j’allais, même si cela me donnait satisfaction sur le plan professionnel et j’avais déjà le temps; J’ai été très surpris que lorsque je suis arrivé à un endroit, ils m’appelaient «La góber» et jusqu’à présent, malgré le fait que plusieurs saisons se soient écoulées, les gens, en particulier les hommes, me disent cela. J’envoie un baiser aux fans de «La góber» et «Le Seigneur des Cieux». J’aime avoir fait un personnage qu’il a identifié et à un moment donné a touché son cœur « , il a déclaré.

Il a également annoncé que l’environnement de travail était très bon pour toute l’équipe, acteurs et producteurs, il se souviendra donc de son séjour là-bas comme l’un des meilleurs qu’il ait vécu.

Comme vous vous en souvenez, Favela de Marlene Il n’était que dans la deuxième saison des narcoseries et ne pouvait pas continuer à produire en raison d’autres engagements. Mais sa participation à « Le Seigneur des Cieux » restera toujours dans les mémoires.