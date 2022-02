Film-digne : Meghan Markle et le prince Harry seraient sur le point de se séparer après tant de scandales

célébrités

Meghan Markle et le prince Harry sont le couple le plus controversé de la famille royale britannique, mais en même temps, deux des plus admirés au monde. Bien que, il semble que l’amour entre eux est sur le point de se terminer. Vous connaissez toutes les raisons.

© GettyMeghan Markle et le prince Harry

Entre 2020 et 2021 Meghan Markle et le prince Harry Ils ont réussi à devenir le couple le plus controversé de la monarchie britannique. C’est que, sa sortie par la petite porte du palais de Buckingham a laissé tout le monde sous le choc, y compris la reine Elizabeth II. Les ducs de Sussex ont pris la décision de se dissocier indéfiniment de leurs tâches royales et, qui plus est, désormais ils ne peuvent plus revenir car ils ont été déchu de tous leurs titres.

Apparemment, selon ce que Meghan Markle et le prince Harry Ils ont avoué à Oprah Winfrey dans l’interview qu’ils lui ont accordée le 7 mars 2021, cette séparation est survenue après avoir subi certaines discriminations de la part des Windsors. En soi, celui qui aurait été le plus touché est Markle, mais le petit-fils d’Elizabeth II n’a pas hésité à la soutenir dans tout ce qu’elle préférait faire et à continuer de miser sur la famille qu’elle formait avec elle.

Harry et Meghan, depuis leur rencontre, ont émané un amour rarement vu dans la royauté. Les ducs sont, sans aucun doute, deux des aristocrates qui se respectent le plus et, aussi, ceux qui ont les priorités les plus claires. Cependant, force est de constater que tout ne serait pas rose dans ce monde idyllique de sang royal. En effet, selon le frère de Markle, ils seraient en train de se séparer.

Oui ok tout ce que dit Thomas Markle Jr doit être pris avec un grain de sel, en raison de la mauvaise relation qu’il entretient avec sa sœur, la vérité est qu’un commentaire de cette nature est, premièrement, une accusation très forte et, deuxièmement, surprenant. L’écrivain, qui ne fait que raconter de la merde sur Meghan, fait désormais partie de la télé-réalité »Célébrité grand frère» en Australie et, apparemment, ne fait que la diffamer, elle et son beau-frère.

Maintenant, en fait, il a semblé prédire une crise supposée dans le mariage des ducs. « Trevor (Engelson, le premier mari de Meghan) a pris soin d’elle, l’a adorée et elle l’a piétiné puis l’a quitté. Ce rapide« , a-t-il commencé par dire, puis est allé droit au but : « Mais savez-vous? Harry est le suivant. Je suis sûr qu’il va bientôt arrêter. La seule différence entre avant qu’ils ne déménagent en Amérique et maintenant, c’est qu’il souriait toujours. Maintenant il ne sourit plus», a-t-il lâché.

Il convient de noter que, plus d’une fois, les médias britanniques ont souligné les mêmes propos que Thomas Markle. Apparemment, le prince a changé plus qu’on ne l’imaginait après avoir laissé sa famille derrière lui. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le plus jeune de la famille de la duchesse a conclu en disant: « l’argent l’a changée je suppose et la célébrité lui est montée à la tête”. Un commentaire qui fait clairement référence à sa sœur qui, désormais, serait la méchante du film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂