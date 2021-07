Jackie Mason meurt, comédien emblématique et père de Krusty dans Les Simpsons avait 93 ans

Le monde est devenu un peu moins drôle avec la mort du comédien Jackie Mason. Mason, le comédien controversé qui était connu pour son humour politiquement incorrect, s’est fait un nom à travers une série de one-man-shows à Broadway avec un grand succès, bien qu’il ait également eu un rôle de voix récurrent dans Les Simpsons. Le New York Times rapporte que Mason est décédé samedi dans un hôpital de Manhattan, selon son ami de longue date Raoul Felder. Il avait 93 ans.

Mason est né Yacov Moshe Maza le 9 juin 1928, d’une longue lignée de rabbins. Plus tard, il est devenu lui-même rabbin et a dirigé des congrégations, après quoi il a remarqué que des gentils venaient juste pour entendre ses blagues dans les sermons. Après la mort de son père, Mason a démissionné de son travail de lapin pour se concentrer sur son travail de comédie. Bien que son acte ait été considéré comme trop controversé pour certains lieux, Mason a pu capter des spots dans des programmes télévisés comme Le spectacle de Steve Allen, Le spectacle de ce soir, et Le spectacle d’Ed Sullivan, le présentant au grand public.

À partir de 1986, Mason a fait une tournée de deux ans à Broadway de son one-man show Le monde selon moi à grand succès. Il a remporté un prix spécial Tony, un prix Outer Critics Circle, un Ace Award, un Emmy Award et une nomination aux Grammy Awards. Plus tard, il a remporté un autre Emmy pour l’écriture exceptionnelle pour Jackie Mason à Broadway avec un Ace Award. Mason a continué à développer de nombreuses autres émissions de comédie solo acclamées au cours des années suivantes et a même commencé à publier des entrées de blog vidéo sur YouTube.

Bien qu’il soit surtout connu pour sa comédie, Mason a fait des apparitions sporadiques au fil des ans. Il a fourni la voix du père de Krusty le Clown sur Les Simpsons, à commencer par l’épisode « Tel père, tel clown » en 1991. Le personnage est un rabbin qui a une relation tendue avec Krusty car il n’approuve pas que son fils devienne un clown. Le travail de Mason sur l’épisode lui a valu un Emmy Award pour la meilleure performance de voix off, faisant de lui le premier Les Simpson guest star pour remporter un Emmy pour son rôle.

Le rabbin Krustofski a ensuite été tué dans l’épisode de 2014 « Clown in the Dumps », précédé d’une campagne de marketing faisant la promotion de la mort de l’un des personnages de la série. Bien que le rabbin Krustofski soit décédé, Mason a continué à exprimer le personnage dans d’autres épisodes de Les Simpsons, apparaissant enfin dans l’épisode 2019 « Woo-Hoo Dunnit? » Il est globalement apparu dans dix épisodes de la série sur une période d’environ trois décennies.

Ses autres crédits d’acteur à la télévision incluent Mes parrains sont magiques, 30 Rocher, et Soupe au poulet. Il a également eu des rôles dans des films comme le secousse, Caddyshack II, et Raides. Le comédien s’est également joué dans la comédie dramatique de la salle d’audience Un homme en colère en 2010. En 2011, Mason a joué dans la comédie Goldberg PI. en tant que détective privé de Miami. Pendant ce temps, Mason a également publié l’autobiographie Jackie, oh ! En 1988 qui a été co-écrit avec Ken Gross.

Les survivants de Mason comprennent sa femme, Jyll Rosenfeld, et une fille. Nous leur présentons nos condoléances en ces moments difficiles. Repose en paix Jackie Mason. Cette nouvelle nous vient du New York Times.

