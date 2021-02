Un contact a rejoint Telegram: comment empêcher la notification de sortir

Adieu! À la notification des nouveaux utilisateurs dans Telegram.

Telegram continue de gagner du terrain et de plus en plus de personnes décident de commencer à utiliser cette application de messagerie instantanée, grâce à son grand nombre de fonctions. Cependant, il y a une notification qui dérange la plupart des utilisateurs et qui est « Un contact a rejoint Telegram ».

Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de supprimer cette notification ennuyeuse et de l’empêcher de réapparaître à l’avenir. Continuez à lire cet article et nous vous expliquerons comment le faire.

Quelle est la notification qu’un contact a rejoint Telegram?

Cet avis ou notification apparaît lorsque quelqu’un que vous avez dans le carnet d’adresses de votre compte Google se connecte pour la première fois sur Telegram. C’est la manière de Telegram de vous dire que vous pouvez maintenant écrire à cet utilisateur via son application, cependant, il peut s’agir d’un utilisateur auquel vous n’avez pas l’intention d’écrire, et qui en plus de vous notifier, crée un nouveau chat avec ladite personne. , par conséquent, cet avis devient si ennuyeux.

Étapes pour empêcher la notification du nouvel utilisateur de nous parvenir

Comme nous l’avons dit au début, il existe un moyen de supprimer le notification des nouveaux utilisateurs dans Telegram, et c’est assez simple à faire, il vous suffit de suivre les étapes suivantes.

Entrez Telegram. Cliquez sur les 3 lignes horizontales qui se trouvent en haut à gauche de l’écran. Une fois le menu affiché, entrez Paramètres. Sélectionnez maintenant l’option Notifications et sons. Faites défiler jusqu’à la fin du menu et localisez l’option Un contact a rejoint Telegram, il vous suffit de le désactiver et c’est tout.

Comment supprimer les chats créés

Si vous suivez toutes les étapes ci-dessus, la notification du nouvel utilisateur dans Telegram n’apparaîtra plusMais qu’en est-il des chats déjà créés? Si vous souhaitez supprimer un chat qui a été créé, il vous suffit de cliquez sur ce chat pendant une seconde jusqu’à ce que sélectionné, puis appuyez sur la poubelle qui apparaîtra en haut. Aussi vous pouvez supprimer plusieurs chats en même temps.

D’un autre côté, si vous ne voulez pas les supprimer, mais que vous ne voulez tout simplement pas les voir dans votre boîte de réception, après avoir sélectionné ces discussions, au lieu d’appuyer sur la poubelle, cliquez sur les trois points en haut et sélectionnez l’option déposer. Vos discussions seront masquées, mais lorsque vous souhaitez les voir, il vous suffit de faire glisser l’écran des discussions vers le bas et une nouvelle ligne apparaîtra avec les discussions archivées. Et si ce que tu veux c’est ne laissez personne voir vos discussions, Telegram a également une option pour ouvrir des chats secrets très intéressants.

Existe-t-il un moyen pour que la conversation ne soit pas créée automatiquement?

Si malgré le fait que la notification du nouvel utilisateur ne vous parvienne pas, des conversations continuent à être créées et à remplir votre boîte de réception, vous pouvez opter pour une option qui n’est pas fortement recommandée, mais qui mettra définitivement fin à votre problème, et c’est désynchroniser les utilisateurs. Il vous suffit de faire ce qui suit:

Entrez Telegram. Cliquez sur les 3 lignes horizontales qui se trouvent en haut à gauche de l’écran. Une fois le menu affiché, entrez Paramètres. Localisez l’option Confidentialité et sécurité. Faites défiler vers le bas et désactivez l’option Synchroniser les contacts.

Bien que cette option ne soit pas fortement recommandée, car elle peut affecter le bon fonctionnement de Telegram. Vous voudrez peut-être également savoir comment empêcher des personnes inconnues de vous contacter sur Telegram.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Télégramme

