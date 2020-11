iPhone 12 Pro Max: l’appareil photo peut faire cela mieux que l’iPhone 12 Pro

Quelle est la qualité de la triple caméra de l’iPhone 12 Pro Max? Sur le papier, le produit phare d’Apple contient les meilleures encoches de la série. Montre quelles superbes images sont possibles avec le smartphone et où il est supérieur aux autres modèles Photographe professionnel Austin Mann.

En ce qui concerne l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max, Apple a fait mieux que l’iPhone 12 Pro. Avec un capteur principal plus grand et un téléobjectif différent, le fabricant promet d’impressionnants clichés de nuit et un zoom puissant. Le photographe Austin Mann montre à quoi cela ressemble dans la pratique dans ses images impressionnantes du parc national de Zion.

Dans la plupart des situations, l’homme pouvait à peine voir les différences entre l’iPhone 12 Pro et son grand cousin. En basse lumière, par exemple un dîner aux chandelles, les avantages d’un capteur plus grand entrent en jeu. Parce qu’une plus grande surface du capteur peut absorber plus de lumière, c’est pourquoi le temps d’exposition était nettement plus court. Cela signifie que le sujet reste net même lorsque vous photographiez à la main.

Rapprochez-vous avec la plage de zoom optique 5x

Une autre différence entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max est le téléobjectif intégré. Avec une focale de 64 mm, l’objectif de l’iPhone 12 Pro Max rapproche un peu plus le sujet que l’objectif de 51 mm de l’iPhone 12 Pro. Dans l’ensemble, l’iPhone 12 Pro Max couvre une plage de zoom optique cinq fois supérieure, allant de l’ultra-large au téléobjectif. Cela augmente la flexibilité de l’appareil photo et vous disposez souvent d’un appareil photo adapté à la photo souhaitée.

La sensibilité à la lumière supplémentaire de l’iPhone 12 Pro Max semble très pratique, surtout en saison sombre. Le mode nuit de l’iPhone 12 Pro est également convaincant, comme le montrent les photos de Mann. Lorsque vous décidez quel appareil vous convient le mieux, l’écran doit également jouer un rôle (en plus du prix). L’écran de l’iPhone 12 Pro Max mesure un impressionnant 6,7 pouces. L’utilisation d’une seule main est donc pratiquement impossible. Mais regarder des films et des séries est d’autant plus amusant.