Au fur et à mesure que les derniers jeux de la franchise Assassin « s Creed sortent, le combat devient plus approfondi. Comme dans les titres précédents, il suffisait de contrer pour gagner contre des ennemis; c’était simple et facile. Mais dans Assassin’s Creed Valhalla, ce n’est tout simplement plus le cas; les combats sont plus brutaux et compliqués! Bien sûr, vous pouvez toujours chronométrer les attaques et abattre facilement les ennemis les plus courants, mais lorsque vous commencerez à rencontrer ceux qui ont des défenses, vous devrez penser à moyens de les contrer!

Assassin’s Creed Valhalla Comment parer

Pour parer dans Assassin’s Creed Valhalla, tout ce que vous avez à faire est d’avoir quelque chose équipé dans votre main gauche; cela pourrait être un bouclier ou une petite lame et ensuite frapper LB / L1 juste avant que l’ennemi ne vous frappe. Si vous avez correctement chronométré cela, vous détournerez leur attaque imminente et ils resteront vulnérables pendant quelques secondes.

La parade est l’un des mécanismes de combat essentiels du jeu, car au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire, vous commencerez à rencontrer des ennemis plus meurtriers avec de meilleures armes et des défenses accrues, comme ceux avec des boucliers incassables. En chronométrant la parade juste avant que l’attaque ne vous frappe, les ennemis sont largement ouverts pour que vous puissiez obtenir des attaques rapides avant que leurs boucliers ne soient abattus pour se protéger à nouveau.

Si vous ne les attaquez pas dans ce court laps de temps, vous devrez attendre la prochaine opportunité, bien que dans des niveaux de difficulté plus difficiles, clouer cette fenêtre pour une parade devra devenir une seconde nature pour vous si vous souhaitez survivre. . Si votre santé est faible, cette fenêtre de quelques secondes suffit pour vous soigner avec des rations et vous remettre dans le combat.

Cependant, si l’aura de l’ennemi devient rouge, cela signifie que c’est une attaque imparable, alors ne parez pas du tout. Si vous essayez de le faire, vous subirez des dégâts massifs de cette attaque. Si vous voyez une attaque rouge venir, esquivez-vous!

De plus, faites toujours attention à votre jauge d’endurance, car la parade coûte de l’endurance, et si vous êtes à court d’endurance, vous ne pouvez pas parer, ce qui signifie que vous subirez des dégâts! Ce mécanisme de parade est vraiment nécessaire au combat, surtout si vous prévoyez de faire des raids souvent pour acheter des fournitures pour votre colonie!