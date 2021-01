La NASA se prépare pour le «  test vert  » final de son SLS Megarocket The Artemis Moon Mission

13 janv.2021 14:03:14 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) est prête à passer à l’étape suivante de test du mégarocket qui alimentera la prochaine mission sur la Lune. Dans une déclaration précédente, l’agence spatiale américaine avait déclaré que le test final de la série Green Run du mégarocket viserait le 17 janvier 2021. Le feu brûlant, selon la NASA, est la dernière partie du test Green Run – un huit – campagne d’évaluation de la partie qui développe progressivement l’étape centrale du système de lancement spatial (SLS). La SLS est la fusée spatiale lointaine qui alimentera les missions lunaires humaines de nouvelle génération de l’agence.

La NASA a effectué le septième test du SLS le 20 décembre 2020, fournissant à l’agence spatiale une série de données importantes sur les paramètres structurels et environnementaux dans lesquels la fusée a besoin pour fonctionner. Elle a également aidé à vérifier les capacités de stockage cryogénique de la scène, un logiciel démontré avec les calculateurs de vol et l’avionique de l’étape, et a effectué des vérifications fonctionnelles. Cependant, la fin du test a été automatiquement arrêtée quelques minutes plus tôt en raison du moment de la fermeture d’une vanne. Il a été constaté que la fermeture prévue de la vanne était désactivée d’une fraction de seconde.

Julie Bassler, responsable des scènes SLS à la NASA, a ajouté que d’autres parties des tests se sont déroulées comme prévu, y compris le logiciel Green Run, la scène principale et le contrôleur de scène.

« Les données de tous les tests à ce jour nous ont donné la confiance nécessaire pour continuer avec le feu brûlant », avait ajouté Bassler.

Le test de tir à chaud testera les quatre moteurs RS 25 de l’étage principal SLS, en les allumant pendant huit minutes sur le banc d’essai du Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi. Si tout se passe bien, la NASA et Boeing prévoient de rénover la scène principale et de l’expédier par barge au Kennedy Space Center pour l’assemblage final et le lancement.

Barry Robinson, chef de projet pour les tests Green Run de la phase principale SLS à Stennis, a révélé que le prochain test de feu chaud Green Run sera un événement clé pour les missions Artemis de la NASA, prévues pour 2024.

