"Assassin’s Creed Valhalla": Sauvegarde rapide – voici comment vous utilisez la sauvegarde rapide

Oui, « Assassin’s Creed Valhalla » a à nouveau une fonction de sauvegarde rapide. Non, le jeu ne vous dit pas vraiment où les trouver. Mais nous – c’est ainsi que vous utilisez Quick Save!

Vous pouvez sauvegarder votre partie dans « Assassin’s Creed Valhalla » presque à tout moment en passant au menu puis en sélectionnant « Enregistrer ». Mais c’est encore plus facile et plus rapide: avec la fonction de sauvegarde rapide, il vous suffit d’appuyer sur quelques boutons et le jeu est enregistré. Malheureusement, le jeu ne vous en dit rien.

L’enregistrement rapide est masqué dans la roue d’action rapide

Vous trouverez la fonction de sauvegarde rapide dans la roue d’action rapide, que vous pouvez également utiliser pour appeler votre cheval ou votre chaloupe et enfiler un manteau de camouflage. Appuyez sur la flèche vers le bas du D-pad / D-Pad pour entrer. Appuyez ensuite sur le bouton X de la manette Xbox ou sur le bouton carré de la PlayStation. L’option est également affichée en bas de l’écran, mais elle est très facile à ignorer. Enfin, vous devez confirmer la sauvegarde en appuyant sur le bouton A ou sur le bouton X. Voilà: jeu sauvegardé.

Économisez encore plus rapidement sur le PC

Vous pouvez procéder exactement de la même manière sur le PC, vous appelez ici le menu rapide en appuyant sur « G ». C’est encore plus rapide: Quick Save est une fonction directe sur la touche F5. Appuyez dessus et Assassin’s Creed Valhalla sécurisera votre progression. Il existe également une charge rapide: appuyez simplement sur F9.