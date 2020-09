iPhone 12: prix, design, modèles, spécifications et version – toutes les rumeurs

C’est déjà connu à propos de l’iPhone 12: Apple sortira son nouveau smartphone haut de gamme à l’automne 2020. La date de sortie exacte est toujours en discussion. Mais qu’en est-il des informations sur la conception, les modèles, l’équipement et les prix? Vous trouverez ici toutes les dernières rumeurs sur le successeur de l’iPhone 11 en un seul endroit.

Apple lui-même n’a encore divulgué aucune information sur l’iPhone 12. Néanmoins, de nombreux détails sur le smartphone ont déjà été divulgués au public, dont beaucoup sont susceptibles de correspondre à la réalité. En fin de compte, il n’y aura d’informations fiables que lorsque Apple présentera officiellement le smartphone au public. Cela devrait être le cas à l’automne 2020.

iPhone 12: conception

On dit depuis longtemps qu’Apple utilise un mélange de deux appareils plus anciens avec le design de l’iPhone 12: l’iPhone 4 et l’iPad Pro. En conséquence, vous pouvez vous attendre à un cadre métallique qui, comme la tablette, n’a que des coins légèrement arrondis. L’avant et l’arrière doivent cependant être en verre. L’iPhone 12 Pro Max peut également être un peu plus fin que son prédécesseur, l’iPhone 11 Pro Max.

De nombreuses rumeurs tournent autour des couleurs de l’iPhone 12. En conséquence, Apple devrait proposer son nouveau smartphone dans plus de variantes qu’auparavant. Plusieurs fois, il s’agissait d’une version possible en bleu foncé. Une large gamme de couleurs qui rappelle l’iPhone 5c est également envisageable.

Combien de modèles y a-t-il?

Selon les rumeurs, l’iPhone 12 sera lancé dans un total de quatre versions. Ce serait une première dans la longue histoire des smartphones Apple. La dernière fois, il y avait trois nouveaux modèles à l’automne depuis qu’Apple a présenté l’iPhone X avec l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Nous pouvons même nous attendre à plus de smartphones cette année, car Apple pourrait sortir des versions 5G et 4G.

Les quatre modèles de l’iPhone 12 devraient apparaître en trois tailles. Les tailles d’affichage attendues sont de 5,4 pouces, 6,1 pouces (deux modèles) et 6,7 pouces. L’iPhone 12 Pro Max devrait mesurer 6,7 pouces, le plus grand iPhone à ce jour. Comme l’iPhone 12 Pro (6,1 pouces), ce sont des smartphones haut de gamme; L’autre appareil de 6,1 pouces et l’appareil de 5,4 pouces seront probablement un peu moins bien équipés – mais aussi nettement moins chers. Le modèle de 5,4 pouces serait encore plus compact que l’iPhone SE (2020).

Mais vous devrez probablement vous passer d’une fonctionnalité d’affichage: selon les rumeurs, les écrans des modèles d’iPhone 12 n’ont pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec une fréquence élevée, les écrans peuvent mieux afficher des images en mouvement, par exemple des jeux et des animations. Le Galaxy S20 de Samsung, lancé en février 2020, propose des écrans 120 Hz – dans tous les modèles.

iPhone 12: détails sur l’appareil photo

Les deux modèles haut de gamme de l’iPhone 12 devraient apporter une triple caméra. Actuellement, tout le monde parle du soi-disant scanner LIDAR, déjà utilisé dans l’iPad Pro. À l’aide de ce scanner, une caméra peut mesurer très précisément la profondeur d’un objet dans l’espace, ce qui a un effet bénéfique sur les photos et la réalité augmentée (RA).

Tim Cook présentera également le successeur de l’iPhone 11 Pro Max (photo) (© 2019 Apple)

Les deux versions simples, en revanche, proposeront probablement une double caméra. Apple s’appuierait sur une résolution de 12 MP pour toutes les caméras. Pour que vous puissiez toujours prendre de meilleures photos qu’avec l’iPhone 11, le fabricant installe probablement des capteurs plus gros. De cette manière, par exemple, les images prises dans l’obscurité contiennent moins de bruit d’image.

Chipset innovant

Bien que vous ne puissiez jamais être sûr du chipset installé dans le produit phare actuel avec la concurrence, Apple en est certain depuis des années: le dernier processeur est utilisé dans le modèle haut de gamme actuel. L’iPhone 12 utilisera l’A14, qui est produit en utilisant le processus 5 nm. Le chipset serait jusqu’à 15% plus rapide que le Snapdragon 865+, ce qui donne le ton dans les produits phares d’Android comme le Galaxy Note 20.

Avec l’A14, Apple pourrait avoir la puce la plus rapide et la plus écoénergétique du marché pendant un certain temps. Les modèles Pro de l’iPhone 12 devraient également disposer de 6 Go de RAM. La rumeur veut que 4 Go de RAM soient installés dans les variantes simples. IOS 14 sera préinstallé en tant que système d’exploitation sur les appareils départ usine – ce qui pourrait même convaincre de nombreux utilisateurs d’Android.

Sans accessoires?

Apparemment, la boîte dans laquelle Apple emballe l’iPhone 12 est un peu plus légère que celle de son prédécesseur. La raison: la société peut expédier son smartphone pour la première fois sans casque ni alimentation. Apple est susceptible de présenter cela comme un avantage, en particulier pour l’environnement.

En fait, de nombreux utilisateurs ont les deux composants à la maison plusieurs fois. Néanmoins, c’est ennuyeux pour les personnes qui doivent ensuite ajouter les accessoires au prix incontestablement élevé de l’iPhone 12 lui-même. Incidemment, la raison de l’omission pourrait être la 5G: les coûts supplémentaires pour Apple seraient donc prétendument compris entre 75 et 125 dollars par appareil.

iPhone 12: prix et sortie

Les deux versions 5G simples de l’iPhone 12 pourraient être relativement bon marché au départ: prétendument, le prix de la version 5,4 pouces n’est que de 649 dollars à la sortie. Le modèle de 6,1 pouces ne coûterait que 749 €. Pour la version 5,4 pouces avec 4G, Apple ne devrait même facturer que 549 €. La version Pro avec 6,1 pouces coûterait 999 € dans la plus petite version de mémoire; l’iPhone 12 Pro Max est disponible à partir de 1099 €.

Mais quand pouvez-vous attendre l’iPhone 12? Apple présente généralement ses nouveaux meilleurs smartphones au public en septembre. Cependant, en raison de la pandémie corona en cours, il aurait dû y avoir des goulots d’étranglement de production. En conséquence, une publication un peu tardive est probable, probablement en octobre. En septembre, l’entreprise pourrait plutôt présenter la nouvelle version de l’Apple Watch.