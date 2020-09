Seul l’iPhone 12 Pro Max devrait pouvoir utiliser le réseau 5G le plus rapide

Les nouveaux iPhones seront tous en mouvement dans le réseau 5G. Mais le réseau 5G le plus rapide est censé être réservé à l’iPhone 12 Pro Max – et pour une raison simple.

Tous les nouveaux iPhones sont censés pouvoir utiliser le réseau cellulaire 5G plus rapide, mais il existe des différences entre les technologies, notamment en termes de portée et de vitesse. Il y a la 5G légèrement plus lente dans le réseau sous-6 GHz et l’onde millimétrique plus rapide (mmWave). Et: Seul l’iPhone 12 Pro Max devrait transmettre dans le réseau mmWave, tandis que les autres modèles doivent se contenter de la variante 5G légèrement plus lente. C’est ce qu’écrit le célèbre portail technologique Fast Company (via MacRumors).

Seul l’iPhone 12 Pro Max est assez grand pour une 5G rapide

La raison: Selon le rapport, seul l’iPhone 12 Pro Max, qui mesure probablement 6,7 pouces, dispose de suffisamment d’espace à l’intérieur du boîtier pour accueillir la plus grande antenne requise pour mmWave. Cela s’applique également à la batterie plus grosse, ce qui est nécessaire en raison des besoins énergétiques plus élevés. De plus, l’iPhone 12 Pro Max ne devrait prendre en charge le réseau mmWave que dans certaines régions, notamment aux États-Unis, en Corée et au Japon. De nombreux autres pays ne disposent pas encore d’un réseau mmWave suffisamment rapide.

Le réseau mmWave est l’option 5G la plus rapide avec des vitesses allant jusqu’à 1 Go / s. Inconvénient: la portée relativement courte, ce qui rend la technologie plus adaptée aux grandes villes. Le réseau sous-6 GHz est un peu plus lent, mais obtient des scores avec une plage nettement plus élevée. C’est pourquoi cette technologie est principalement utilisée dans la région.

iPhone 12: Keynote dans la seconde quinzaine d’octobre

Si Apple présente sa nouvelle gamme d’iPhone dans la deuxième quinzaine d’octobre, comme prévu, il pourrait y avoir un lancement échelonné: d’abord les modèles normaux d’iPhone 12, avec un peu de décalage dans le temps, les ramifications Pro plus chères. En raison des goulots d’étranglement de la production en raison de la situation tendue dans le monde, l’iPhone arrivera de toute façon plus tard que d’habitude cette année. Traditionnellement, Apple présente ses nouveaux smartphones en septembre.