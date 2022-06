The Vampires Diaries : le créateur de la série prévoit un nouveau spin-off

Le créateur de la série »héritages », julie plutvient de révéler qu’il veut toujours continuer l’univers de »Les journaux de vampires » avec un autre nouveau spin-off. Lors d’une interview, Plec a confirmé qu’il y avait encore plus d’histoires à raconter même avec l’annulation de « Legacies » par la chaîne. La CW, qui était le dernier projet lié à l’histoire de »Vampire Diaries ». « Nous avions un plan pour garder la franchise en ondes jusqu’au prochain épisode, qui existe dans nos cerveaux mais n’est pas encore sur la page », a déclaré Plec.

Cette déclaration est intervenue après que la série » Legacies » a diffusé son dernier chapitre, une conclusion qui mettrait fin à la franchise dans un proche avenir. Cependant, Plec a promis qu’il y aurait une autre série, et que cette annulation ne l’empêcherait pas d’explorer la ville de Mystic Falls. « Nous sommes un peu tristes, nous allons nous accorder une pause », a-t-il admis. « Mais oui, il y a plus d’idées. Il y a plus à faire. » Actuellement, on ne sait pas où le nouveau spin-off peut être vu ni quand sa première aura lieu.

Le dernier épisode de » Legacies » a accueilli une nouvelle génération d’adolescents talentueux, ouvrant la porte à d’autres histoires se déroulant dans le pensionnat fictif de Salvatore. La finale de la série a également vu le retour de plusieurs personnages préférés des fans des séries précédentes tels que »Les originaux » et »The Vampire Diaries ».

Bien que Julie Plec soit ravie de donner vie à un nouveau spin-off à l’avenir, elle a admis que l’annulation de « Legacies » a été un coup dur pour les acteurs et l’équipe. « Nous avons fait 331 épisodes de télévision et beaucoup de gens qui ont travaillé sur la saison 1 de ‘Vampire Diaries’ ont travaillé sur la saison 4 de ‘Legacies' », a expliqué le showrunner. « Il y avait une si belle famille que nous avons pu construire à Atlanta à travers ces trois séries. Penser que cela vient de disparaître maintenant est triste. »

La CW a récemment modifié l’intégralité de son programme, annulant sept émissions en mai 2022. Les séries concernées comprenaient « Naomi », « 4400 », « Roswell, Nouveau-Mexique », « In the Dark », « Charmed », « Dynasty » et »Héritages ». Ce sera la première fois depuis 2009 que The CW ne diffusera pas d’émission se déroulant dans l’univers « Vampire Diaries ».

» The Vampire Diaries » a duré huit saisons sur The CW, se révélant être l’un des projets les plus populaires sur le réseau aujourd’hui. La série paranormale pour adolescents comptera plus tard deux séries dérivées de son univers. Le premier était « The Originals », qui a duré quatre saisons et a réintroduit les antagonistes Klaus Mikaelson et sa famille en tant que protagonistes d’une histoire basée à la Nouvelle-Orléans. Cela a été suivi plus tard par « Legacies », qui a suivi la fille de Klaus, Hope, et un groupe d’adolescents surnaturels alors qu’ils fréquentaient un pensionnat privé pour surdoués.