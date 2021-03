Instagram travaille sur des salles audio de style Clubhouse

Du réseau social basé sur l’audio en direct Pavillon on commence à en parler il y a moins de quelques semaines, mais cela ne veut pas dire que le phénomène s’éteint ou que tous les réseaux sociaux du moment ont cessé de réfléchir à la manière de copier ses fonctionnalités. Récemment, on a parlé d’un intérêt en ce sens de la part du groupe Facebook, qui pourrait cependant se matérialiser non pas au sein du principal réseau social de l’entreprise, mais de Instagram. D’après ce qui a été découvert par le développeur Alessandro Paluzzi, il semble que les techniciens sociaux travaillent déjà à héberger des salles audio qui reproduisent le fonctionnement du Clubhouse.

Les informations sur la nouveauté à venir ont été rapportées par Paluzzi sur son compte Twitter mais en réalité elles ne sont pas nombreuses, en effet: le matériel est limité à deux captures d’écran obtenues par le développeur en feuilletant le code de l’application, et qui montrent quelques éléments de l’interface graphique liés à l’exploitation de la nouveauté. Les écrans peuvent être considérés comme préliminaires mais authentiques: d’une part en effet l’utilisateur dont ils proviennent a déjà démontré par le passé qu’il peut obtenir des informations fiables avec sa méthode; d’un autre côté, un indice sur l’arrivée de la fonctionnalité audio au sein d’Instagram était déjà été semé par les gérants eux-mêmes Il y a quelques jours.

Dans l’annonce de la vidéo en direct de quatre participants, Instagram avait anticipé qu’il travaillait également sur « d’autres outils interactifs, tels que des commandes pour les modérateurs et des fonctions audio, qui seront disponibles dans les mois à venir ». Le fonctions audio en question pourrait à ce stade être une tentative de reproduire l’expérience du Clubhouse au sein d’Instagram, exactement comme Twitter essaie de le faire avec Spaces et comme la rumeur veut que TikTok, Xiaomi et d’autres entreprises le souhaitent.

D’une part, en fait, Clubhouse peut être considéré comme le phénomène social de la fin de 2020-début de 2021; d’autre part son promotion sur une plateforme de premier plan est subordonné à une inconnue pas indifférente: le nombre d’utilisateurs encore limité par rapport à celle de géants comme le groupe Facebook. En bref, pour le nouveau réseau social basé sur l’audio, le succès et la survie ne font qu’un course contre le temps: alors que les abonnés grandissent avec toutes les difficultés d’une startup prometteuse mais jeune, les opposants doivent juste trouver un moyen de proposer quelque chose de similaire et qui fonctionne bien à leurs centaines de millions d’utilisateurs déjà actifs.

