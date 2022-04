Qui est Carloto Cotta, Cruz Carvalho dans « Elite » 5

Carloto Cotta a participé à la cinquième saison de «Élite”, série espagnole à succès de Netflixcomme le célèbre footballeur Cruz Carvalho, mais l’acteur franco-portugais est également connu pour ses performances dans divers feuilletons, films, courts métrages et pièces de théâtre.

Dans les huit derniers épisodes du drame jeunesse créé par Carlos Montero et Darío Madrona, Cotta incarne le père d’Iván (André Lamoglia), l’un des nouveaux élèves de Las Encinas. Cruz Carvalho est un homme qui, bien qu’il aime son fils, aime aussi faire la fête, ce qui le conduit à négliger Iván.

Cependant, ce n’est pas le seul problème que Cruz a avec son fils dans la cinquième saison de « Élite», puisque, comme Iván, il regarde Patrick (Manu Ríos) et commence à découvrir quelque chose qu’il a tenté de nier. Mais qui est Carloto Cotta et où l’avez-vous déjà vu ?

Carloto Cotta dans le rôle de Cruz Carvalho dans la cinquième saison de « Elite » (Photo : Carloto Cotta / Instagram)

QUI EST CARLOTO COTTA ?

Carloto Cotta est né le 31 janvier 1984 à Paris, en France, mais a grandi à Lisbonne et a la nationalité portugaise. Après avoir étudié le théâtre, elle a commencé sa carrière artistique en 2003, dans une série télévisée portugaise intitulée « Lusitana Paixão », où elle n’a eu qu’une participation spéciale.

Cependant, petit à petit, il a obtenu des rôles plus pertinents et stimulants dans des téléséries et des feuilletons dans son pays, où il a acquis une reconnaissance. L’acteur de 38 ans a attiré l’attention des critiques et des téléspectateurs avec son rôle principal dans le court métrage « Arena », qui a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes.

Plus tard, il acquiert une notoriété internationale avec le film « Tabou », de Miguel Gomes, présenté à la Berlinale en 2012. Il a également participé à « Diamantino » (2019), « Frankie » (2019) »,Élite» (2022) et fera partie de « You Won’t Be Alone » (2022).

Carloto Cotta dans Taboo de Miguel Gomes (Photo: Carloto Cotta / Instagram)

SÉRIES ET FILMS DE CARLOTO COTTA

Cinéma

2022 – Vous ne serez pas seul

2021 – Journaux d’Otsoga

2020 – Lumière sous les tropiques

2019 – Frankie

2018 – Diamant

2017 – Colomb

2016 – Zeus

2016 – Ici à Lisbonne

2015 – Montagne

2015 – Mille et une nuits : Tome 3, Les enchantés

2015 – Mille et une nuits : Volume 2, Le Ténébreux

2015 – Mille et une nuits : Volume 1, L’agitation

2014 – Oublié

2013 – Quartier

2012 – Tabou

2012 – La Passion

2011 – Demain?

2010 – Mystères de Lisbonne

2010 – Viande

2009 – Comment dessiner un cercle parfait ?

2009 – 4 Coupes

2009 – Mourir comme un homme

2009 – La Religieuse Portugaise

2009 – Sable

2009 – L’Arc En Ciel

2008 – Nuit de Chien

2007 – Le casque d’or

2005 – Odète

2005 – Fin de parcours

2004 – Le visage que tu mérites

Télévision

2022 – Élite – Cruz Carvalho

2021 – Gloria – Brito

2020 – Cá por casa – Gregorio

2019 – Prisonnier – Omar Maluf

2018 – A teia – Jaime Rosa Neto

2017 – Un imposteur – Matias

2016 – Mata Hari – Théophil Rastignac

2016 – L’imposteur

2015 – Santa Barbara

2012 – Le quartier

2010 – Les liens du sang

2008 – Fleur de mer

2007 – L’île de l’amour

2006 – Ma famille

2002 – Lusitana Paixão

PHOTOS INSTAGRAM DE CARLOTO COTTA

Carloto Cotta, l’acteur de 38 ans, dans les enregistrements Banzo (Photo : Carloto Cotta / Instagram)

Carloto Cotta est un acteur franco-portugais de 38 ans (Photo : Carloto Cotta / Instagram)