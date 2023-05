The Last of Us Part II pourrait être retardé en raison de la grève des écrivains

Le dernier d’entre nous est déjà devenue l’une des séries les plus réussies de l’histoire de HBO. L’adaptation en direct acclamée du populaire jeu vidéo PlayStation a été l’une des grandes réalisations du réseau ces derniers mois, et les fans attendent avec impatience la deuxième partie.





Compte tenu du temps qu’il a fallu pour adapter le premier volet, on s’attendait à ce que la deuxième saison prenne également un certain temps, mais cela pourrait prendre beaucoup plus de temps qu’initialement imaginé en raison de la grève des scénaristes et de l’absence d’accord entre les grands studios. et les plateformes de streaming avec leurs auteurs.

Lors d’un entretien avec Deadline, Francesca Orsi, responsable du drame de HBO, a confirmé que la nouvelle saison de Le dernier d’entre nous peut être retardé :

« Bien que tout en ce moment soit au crayon, j’espère que nous pourrons nous entendre le plus tôt possible. Sinon, nous devrons évaluer quelle est la fin du programme 24, quelles sont les émissions qui vont être livrées pour 2025. À ce stade, les émissions que je cherche à diffuser ne seraient pas nécessairement prêtes si cette grève six à neuf derniers mois. Alors oui, c’est une grande question pour nous, mais je pense que nous traverserons cette route une fois que nous y serons. Nous regardions The Last Of Us pendant un certain temps en 2025. Et The White Lotus cherchait idéalement à y aller en 2024, mais il y a une question sur le moment de la grève.

D’autres émissions qui pourraient subir le même sort pourraient être Maison du Dragonmême lorsque la production sur le Game of Thrones les retombées se sont poursuivies malgré la grève et le succès des adolescents Euphorietous les grands noms de l’entreprise.

À quoi s’attendre de The Last of Us Saison 2

Comme c’est arrivé avec la première partie, la deuxième saison de Le dernier d’entre nous adaptera le deuxième jeu de la franchise, mais pas complètement. En raison de la longue histoire et de la complexité du jeu, les créateurs de la série ont déjà assuré qu’ils auront besoin de plus d’un épisode pour l’adapter.

Le dernier d’entre nous, partie II reprend quelques années après les événements du premier volet avec Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal) vivant dans la communauté du frère de ce dernier, s’adaptant à une vie normale après leurs aventures et leur rencontre malheureuse avec les Lucioles à la fin du première partie. Le temps passe et tout semble aller bien pour eux deux, jusqu’à ce que Joel soit assassiné. Ellie cherchera à se venger de ce qui s’est passé, commençant un voyage par elle-même.

En parallèle, l’histoire suit Abby, la fille du médecin que Joel a assassiné au siège des Lucioles, sauvant Ellie. Abby est sur son propre chemin, cherchant également sa propre vengeance personnelle pour ce qui est arrivé à son père. Bien que connaissant l’intrigue du jeu, la série pourrait changer quelques détails de l’histoire afin d’étendre un peu plus la franchise, donc tout ne suivra pas les arcs du jeu vidéo.