Instagram repense son application, les Reels et le Store sont désormais des protagonistes absolus

Il ne semble pas que les bobines qui ont atteint Instagram en août, ils deviennent le succès qu’ils espéraient dans ce réseau social. La concurrence avec TikTok devient de plus en plus importante, et cela a probablement forcé une décision radicale de la part de cette entreprise.

Ce déménagement n’est autre qu’une refonte de son application mobile. Dans la nouvelle interface précisément Les bobines prennent une bien plus grande importance à côté du Store, et les deux font maintenant partie de la barre d’outils principale en bas.

Faire oublier TikTok avec Reels est le but

C’est la première refonte majeure d’Instagram depuis des années, et la raison ne semble être autre que de rivaliser avec un TikTok qui continue de balayer tandis que Reels, même si quand il a essayé d’ajouter des nouvelles, cela ne semble pas être l’alternative qu’Instagram voulait soulever.

Le nouveau bouton de publication mène désormais à une nouvelle interface pour la caméra; celui qui donne un accès plus direct à l’endroit où placer ces messages et pour choisir les photos et les vidéos dont nous voulons en faire partie.

La refonte fait que l’écran d’accueil de l’application propose désormais une barre inférieure dans laquelle l’icône pour créer un nouveau message et l’icône pour voir nos « j’aime » se déplacer vers le haut, où nous n’avions que l’icône pour envoyer des messages directs.

C’est précisément le rôle principal de cette partie inférieure qui l’a Bobines, qui est l’icône qui occupe la partie centrale de cette barre inférieure, tandis que l’icône du Store se trouvera désormais à sa droite, à travers laquelle nous pourrons accéder à des recommandations personnalisées et à des collections de produits.

Ces changements représentent sans aucun doute une déclaration d’intention d’un Instagram qui depuis des années a concentré son activité sur les publications et les goûts des utilisateurs, mais qui Maintenant, il semble vouloir parier beaucoup plus sur le contenu dans ce format qui a émergé avec TikTok et, bien sûr, avec cette section Store sur laquelle ils travaillent depuis longtemps.

