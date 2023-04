Fin de « The Mandalorian » expliquée – Saison 3 : les clones de Moff Gideon et sa mort

La saison 3 de « The Mandalorian » il s’est terminé par une bataille remplie de blasters, de lance-flammes et de beskars. Après huit épisodes, Bo Katan et Din Djarin ont pu vaincre Moff Gédéonmais il reste encore des questions ouvertes dans la série Disney Plus.

Le mercredi 19 avril, le Chapitre 24, intitulé « Le retour » (« The Return » en anglais), qui poursuivait l’attaque surprise que les Mandaloriens avaient reçue lors de leur exploration de la planète.

Après la mort de Paz Vizsla aux mains du Gardes prétoriens et la prise de Djarin, la victoire des commandants n’était pas assurée.

Cependant, le personnage de Pedro Pascal a réussi à se libérer et, avec l’aide de Grogu, il a également pu vaincre l’escorte d’élite. De même, Ax Woves a réussi à avertir la flotte de l’attaque à temps et s’est sacrifié en restant comme leurre sur le croiseur impérial.

Heureusement, il a pu s’échapper juste avant l’impact, permettant la destruction de la base des méchants, prenant le contrôle de Mandalore et commençant à reconstruire leur civilisation.

Même si nous aurions aimé voir une apparition surprise d’Ahsoka comme renfort et ainsi de suite connecter avec votre sériece sont les guerriers blindés beskars eux-mêmes qui se sont battus pour revendiquer ce qui leur appartenait.

Grogu a joué un rôle clé dans la bataille finale de la saison 3 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « THE MANDALORIAN » ?

Pourquoi Moff Gideon se clonait-il ?

Il y a plusieurs chapitres, il est devenu clair que les restes de l’Empire cherchent à mettre en œuvre les connaissances de clonage des Kaminoens. Le plan du nécromancien était d’obtenir un clone de Palpatine, mais la vision de Moff Gideon est allée beaucoup plus loin.

Comme il l’a dit dans le huitième épisode, il a toujours voulu être encore plus puissant et la seule chose qui manquait était d’être un utilisateur de la force. Cependant, c’est quelque chose avec lequel vous êtes né, donc utilisé le Dr Pershing pouvoir cloner les cellules qui ont rendu Grogu capable de contrôler la Force. Posséder Membres du Conseil fantôme ils impliquaient qu’il avait utilisé le scientifique pour d’autres expériences.

Bien que Din Djarin ait détruit ses clones, ses avancées ont peut-être été utilisées plus tard dans la création de Snoke, le chef suprême du Premier Ordre qui apparaît dans « Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force ». Ceci malgré le fait que les actions de Gideon ont été entièrement pour son propre bénéfice.

Dans « The Mandalorian », Moff Gideon avait réalisé des dizaines de ses clones (Photo : Lucasfilm)

Moff Gideon est-il vraiment mort ?

Dans le dernier épisode de la troisième saison de The Mandalorian, la bataille entre Moff Gideon, Bo-Kata, Din Djarin et Grogu se termine lorsque le croiseur impérial s’écrase sur la base et tout explose. Malgré son costume de beskar, le personnage de Giancarlo Esposito est incapable de se protéger du feu, tandis que Grogu protège les autres en utilisant la Force.

La chose évidente serait que Gideon ne pourrait pas survivre à l’explosion, mais tu ne vois pas son corps à la fin. Dans le cas où il serait vraiment mort, il pourrait revenir comme l’un des ses clones, certains qui n’ont pas réussi à être détruits, ramenant le méchant dans la saison 4. Ce serait bien quand même terminer l’arc de Moff Gideon et qu’ils introduisent un autre antagoniste dans le prochain épisode.

On présume que Moff Gideon est mort à la fin de la saison 3 de « The Mandalorian » après l’explosion de la base (Photo : Lucasfilm)

Seront-ils capables de reconstruire Mandalore ?

Maintenant qu’ils ont vaincu Moff Gideon et une grande partie des ressources restantes de l’Empire, Bo-Katan et le reste des Mandaloriens ont une chance de reconstruire leur planète. La série nous a donné quelques indices que c’est plus que faisable, à la fois pratiquement et symboliquement.

L’atmosphère de Mandalore n’est pas toxique, comme ils ont été amenés à le penser plus tôt, et avec le dernier épisode, ils ont découvert qu’ils ne devraient pas attendre de reconstruire les villes en dômes avant de pouvoir produire leurs propres ressources et intrants. Les Mandaloriens qui étaient piégés sur la planète ont trouvé des moyens de survivre et ont réalisé que pourrait produire de la nourriture grâce à l’agriculture.

D’un autre côté, le mythosaure (et le fait que Grogu sente sa présence) continue d’être un symbole de la renaissance du peuple Mandalorien.