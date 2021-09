Injustice Trailer transforme le populaire jeu vidéo DC en un film d’animation épique classé R

Les Ligue des justiciers venez aux mains dans la nouvelle remorque captivante pour Injustice, Warner Bros.’ adaptation animée de la célèbre franchise de jeux vidéo DC. Après qu’une tragédie impensable ait propulsé Superman dans un nouvel état d’esprit dangereux, Batman, The Flash et Wonder Woman tenteront de l’empêcher de basculer du côté obscur avant d’être finalement opposés.

Dirigé par C’est nous et Étoile de Smallville Justin Hartley dans le rôle de Superman et Découverte de Star Trek et L’enfer sur roues la star Anson Mount dans le rôle de Batman, Injustice comprend une distribution de voix d’ensemble comprenant Laura Bailey dans le rôle de Lois Lane et Rama Kushna, Zach Callison dans le rôle de Damian Wayne et Jimmy Olsen, Brian T. Delaney dans le rôle de Green Lantern, Brandon Michael Hall dans le rôle de Cyborg, Edwin Hodge dans le rôle de M. Terrific et Killer Croc, Oliver Hudson comme Plastic Man, Gillian Jacobs comme Harley Quinn, Yuri Lowenthal comme Mirror Master, Flash et Shazam, Derek Phillips comme Nightwing et Aquaman, Kevin Pollak comme Joker et Jonathan Kent, Anika Noni Rose comme Catwoman, Reid Scott comme Green Arrow et Victor Zsasz , Faran Tahir dans Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore dans Captain Atom, Janet Varney dans Wonder Woman et Andrew Morgado dans Mirror Master Soldier.

Inspiré par Injustice : Dieux parmi nous, le jeu vidéo populaire de NetherRealm Studios et le roman graphique DC le plus vendu basé sur le jeu vidéo, Injustice : Dieux parmi nous : première année de Tom Taylor, l’adaptation animée d’Injustice trouve un monde alternatif devenu fou – où le Joker a dupé Superman pour qu’il tue Lois Lane, envoyant l’homme d’acier dans un déchaînement mortel. Déséquilibré, Superman décide de prendre le contrôle de la Terre pour le bien de l’humanité. Déterminé à l’arrêter, Batman crée une équipe de héros partageant les mêmes idées et luttant pour la liberté. Mais quand les Super Héros partent en guerre, le monde peut-il survivre ?

Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) réalise Injustice d’après un scénario d’Ernie Altbacker (Batman : Chut). Jim Krieg (Batman : Gotham par Gaslight) est Producteur et Alyessa Ornelas (Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion) est producteur associé. Le producteur est Rick Morales (La franchise Mortal Kombat Legends). Sam Register est producteur exécutif.

Les fans du jeu vidéo, développé par NetherRealm Studios et publié par Warner Bros. Interactive Entertainment pour PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U en 2013, attendent de voir l’histoire se dérouler sous forme de film depuis des années maintenant. , alors espérons qu’il sera à la hauteur du battage médiatique. Alors que des versions diaboliques de The Man of Steel ont été représentées à maintes reprises dans les bandes dessinées, les films, les séries télévisées et à peu près tous les supports dans lesquels l’icône de DC est apparue, Injustice Espérons que cela apportera quelque chose d’un peu différent à l’idée, transformant Superman en un dirigeant tyrannique plutôt qu’en une simple force de destruction contrôlée par l’esprit.

Heureusement, DC et Injustice les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour voir Warner Bros.’ reprenez l’histoire préférée des fans. Produit par Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, l’adaptation animée d’Injustice est prévue pour une sortie sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack (États-Unis 39,99 € SRP; Canada 44,98 € SRP), Blu-ray ( 29,98 € US SRP; Canada 39,99 € SRP) et numérique le 19 octobre 2021.

