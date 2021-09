Six curiosités étranges et audacieuses de Spider-Man

Notre ami et voisin, Spider-Man, met en lumière l’étrange et le brillant de six curiosités de Spider-Man que nous allons vous rafraîchir.

La bande-annonce de Spider-Man : No Road Home nous a émerveillés. Même en étant l’un des plus grands héros de Marvel, ils ont parié sur l’étrange et le particulier avec lui dans cet épisode. Et pourquoi ça ne devrait pas être comme ça ? Peter Parker est l’un des super-héros les plus appréciés au monde, avec une popularité capable d’affronter n’importe quelle autre figure héroïque connue dans le monde. Bien que vous sachiez déjà ce qu’ils disent : un grand pouvoir porte une grande série de curiosités de Spider-Man.

Être populaire ne vous dispense pas de certaines responsabilités, comme donner un sens à vos actions. Spider-Man a déjà plus de cinquante ans d’histoire et, parfois, les personnes qui se sont occupées de ses scripts et de ses apparitions ont un peu perdu leur cagnotte. Nous aimons tous un peu cette chose folle, mais tout a ses limites. Nous avons ici quelques-unes des curiosités de Spider-Man dans lesquelles cette limite a non seulement été dépassée, mais a également été poussée très loin pour aller très loin.

Bollywood

Savez-vous quel pays aime Spider-Man plus que nous ? Inde. Ce n’est pas une blague, ses films sont parmi les plus rentables du pays et ses bandes dessinées déchaînent suffisamment pour consacrer un univers alternatif dans lequel le héros est né et vit dans ce coin du monde. Telle est leur dévotion à l’arachnide que Bollywood a vécu sa propre version de la célèbre chanson des héros.

Cette chanson thème en version indienne est très bien convertie, bien que le thème des costumes soit autre. Beaucoup le comprennent comme une grande blague et il n’y a aucune raison de ne pas le prendre comme tel, mais le travail que ces fans ont fait avec zéro talent et beaucoup d’imagination est important. ‘Desi Spider-Man’ est un trésor international que nous devrions conserver sur Internet.

Mèche

Si nous allons devenir multiculturels et parler de pratiques étranges, il est clair que nous ne pourrons pas arrêter de mentionner le Japon. Bien sûr, le pays du soleil levant a sa propre version de Spider-Man, comment a-t-il pu rater cette opportunité ? Et toute la série compte comme l’une de nos curiosités Spider-Man qui mérite d’être vue.

Toei a été chargé de créer une série télévisée de 41 épisodes dans laquelle le super-héros se distingue comme un motocycliste qualifié qui obtient ses super pouvoirs d’un vaisseau spatial qui vient de la planète Spider et fait face à une armée d’extraterrestres dirigée par le professeur Monster.

Cela vous semble-t-il étrange ? Attendez la meilleure partie : pour affronter ses ennemis, Spider-Man peut contrôler le vaisseau spatial susmentionné et le transformer en un robot de combat géant du nom de Leopardon. Certes, le Japon aime vraiment les choses étranges, mais le plus curieux est que Marvel lui-même finirait par prendre ces épisodes et les publier sur son site officiel en 2009. Oui, grâce à la puissance d’Internet, nous pouvons voir la série complète officiellement. Soudain, la vie prend tout son sens.

Voleurs motorisés

La vérité est que vous n’avez pas besoin de visiter d’autres pays du monde pour voir toutes sortes de curiosités folles de Spider-Man. Les Occidentaux perdent aussi la marmite plus d’une fois, et nous n’avons pas l’excuse du changement culturel pour nous protéger. Le sujet du jour : la série animée des années 90.

Cette magnifique série animée a mieux vieilli que beaucoup ne s’y attendraient. Il propose des scénarios intenses et passionnants, adapte avec succès un certain nombre de sagas de bandes dessinées et amène des méchants et des alliés terrifiants de Spidey sur le petit écran, quelque chose qui a marqué toute une génération, y compris l’écrivain. Mais parfois adapter tout ce que nous voyons n’est pas une bonne idée, surtout si vous essayez de lui donner la touche « radicale » qui a rendu les années 90 si caractéristiques.

« Motorized Thieves » est un épisode très rare à regarder. La série décide d’adapter l’un des méchants de super-héros les plus rares et de le faire avec un style quelque peu caractéristique. Il nous raconte l’histoire de Vertiginous Skater, un garçon qui veut devenir un super-héros en utilisant sa planche à roulettes avec des fusées qui lui permettent d’aller plus vite. Cela dit, il fait équipe avec Spider-Man pour les affronter ensemble contre Big Wheel, un méchant qui terrorise la ville avec son véhicule en forme de roue gyroscopique géante. Ah, les années 90…

La danse

Non, nous ne pouvons pas faire une liste de moments étranges de super-héros d’araignées sans mentionner « Spider-Man 3 » ! Le film n’a pas reçu d’aussi bonnes critiques que les deux précédents, et non sans raison. La troisième pièce pour le héros populaire de Sam Raimi était plus sombre, plus sérieuse, plus dramatique. C’est du moins ce qu’il semblait jusqu’à ce qu’il soit temps pour la danse.

Peter Parker, touché par des situations dépressives et très dures, accepte le pouvoir d’un symbiote extraterrestre qui lui donne plus de force et d’énergie en échange de ses sentiments froids. Cela le fait s’habiller complètement en noir et se coiffer avec ce que nous ne pouvons définir que comme emo. Et à partir de là, il commence à jouer le proxénète, à la fois dans la rue et en privé. Le personnage perd complètement connaissance.

Tout est fait avec une base que l’on peut interpréter comme « c’est tellement mauvais que c’est bon », mais cela ne veut pas dire que cela a détruit l’image que beaucoup se faisaient de Spider-Man avec ces danses et comportements étranges.

Abuser de

Vous souhaitez aborder des sujets sérieux et réels ? Faisons-le avec un voyage à la bande dessinée. Il y a des centaines d’histoires que nous pouvons sauver de ce monde pour démontrer à quel point la vie de super-héros peut parfois être ridicule, mais nous devons en souligner une qui est celle qui peut le plus nous traumatiser : Peter Parker a subi des abus sexuels pendant son enfance.

Oui, vous ne lisez pas mal. Dans une tournure étrange et surprenante, Marvel a révélé en 1984 que l’origine du super-héros n’était pas seulement l’inspiration derrière la mort de son oncle Ben. Un homme plus âgé du nom de Steven Westcott a suggéré à un jeune et petit Peter Parker de faire les mêmes choses que les gens dans un magazine très suggestif. Bien sûr, notre jeune héros a catégoriquement refusé et a eu le courage de raconter à tante May et à oncle Ben ce qui s’était passé après qu’ils aient réussi à échapper à une situation aussi désagréable.

Ne vous méprenez pas, notre objectif n’est pas de rire des abus sexuels sur enfants. C’est une affaire très grave que vous ne devriez pas laisser se produire si cela se produit près de chez vous. Mais il est toujours choquant et même étrange que Marvel ait décidé que l’un de ses héros les plus populaires a vécu ce genre de situation de première main. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.

Araignée

Terminons cette revue des curiosités de Spider-Man dans sa vie étrange par l’un des points que le scénariste de la bande dessinée des années 70 affectionne le plus. On pourrait s’occuper du mariage de Tante May avec le Docteur Octopus, la première saga Clone, les étranges méchants qu’elle a dû affronter… Mais restons-en avec notre marchandise préférée : la Mobile Spider !

Nous ne plaisantons pas, espérons-le. À une époque où les super-héros devaient vendre des jouets en plus de sauver des gens dans des immeubles en feu, Spider-Man signe un contrat avec un constructeur automobile pour conduire le nouveau SUV qu’ils ont développé en pensant au héros, une monstruosité capable d’escalader des immeubles colorés en bleu. Et rouge. Avec cette voiture, Spider-Man poursuivrait les criminels, fuirait la police et qui sait quoi d’autre.

Mais le meilleur reste à découvrir, car le véhicule n’a pas été simplement oublié dans l’oubli. Des années après l’avoir accidentellement coulé dans la rivière et l’avoir laissé abandonné, l’araignée mobile est revenue de la tombe pour chasser notre héros à travers New York et l’affronter comme un nouveau méchant terrible. Le rêve de tous les lecteurs de bandes dessinées, que Spider-Man se batte enfin contre l’une des plus grandes aberrations jamais dessinées. Bien qu’ils ne l’aient probablement pas imaginé de cette façon.