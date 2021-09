Rob Zombie partage sa réaction à l’abattage de Shang-Chi sur son record de la fête du travail d’Halloween

Rob Zombie a réagi aujourd’hui à la nouvelle que sa vision d’Halloween avait perdu son record au box-office de la fête du Travail au profit de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec une heureuse acceptation que tous les records sont là pour être battus et Michael Myers avait eu une assez bonne course avant d’être détrôné. Le réalisateur, qui travaille actuellement sur son Les Munster reboot, s’est rendu sur son compte Instagram pour donner sa réaction et il y avait certainement une jovialité à ce sujet.

« Cela a pris 14 ans mais c’est finalement arrivé! Big Mike a été éliminé de la première place par un maître de Kung-Fu. 14 ans, c’est une assez bonne course », Rob Zombie dit dans le post, partageant le titre de 45secondes.fr sur Shang-Chi’s victoire le week-end dernier.

Shang-Chi a ouvert au box-office avec un énorme 90 millions de dollars sur tout le week-end de vacances, dont 29,6 millions de dollars le premier jour et a presque battu le record à ce moment-là. Avec la fête du Travail dans des circonstances normales étant un week-end qui est évité pour les nouvelles versions, Zombie réinvente le Halloween La franchise détient le record depuis 2007, année où elle a récolté un peu plus de 30 millions de dollars.

Bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes sur la façon dont Shang-Chi’s La sortie en salles uniquement serait satisfaisante, venant à un moment où de nombreux studios ont été un peu prudents quant à la sortie de leurs grands films uniquement dans les salles, certains choisissant de poursuivre les sorties Day and Date et d’autres repoussant les films à l’année prochaine. Il semble que les inquiétudes aient été à peu près atténuées au cours des 24 premières heures, et tout le monde à Disney a pu respirer un signe de soulagement, surtout lorsque le film a également obtenu la meilleure note de tous les films Marvel sur Rotten Tomatoes.

Tandis que Shang-Chi et la légende des dix anneaux peut avoir jeté une version de Michael Myers dans l’oubli, comme c’est normal avec le genre d’horreur, vous ne pouvez tout simplement pas garder un bon maniaque, et une autre version du tueur masqué se dirige déjà vers les cinémas le mois prochain dans Halloween tue. Le film est une suite du redémarrage de David Gordon Green du Halloween franchise à partir de 2018, et voit à nouveau le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Lorrie Strode. Le film a été projeté en avant-première au Festival du film de Venise, et alors que les fans étaient pleinement à bord du chaos sanglant, les critiques étaient un peu moins enthousiastes à propos d’un autre ajout à la franchise.

Rob Zombie, quant à lui, travaille actuellement à plein régime sur son Munsters film et a tenu les fans régulièrement mis à jour, après avoir publié une image des travaux de construction en cours sur le plateau de Mockingbird Lane qui est construit spécialement pour le film. Au cours des derniers mois, Zombie a publié des photos de processus de moulage de visage, de fabrication de perruques, d’effets de maquillage et a promis que beaucoup plus de séquences en coulisses arriveraient via le Munsters chaîne YouTube officielle pour ceux qui veulent se tenir au courant de ses dernières mises à jour.

Pendant ce temps, vous pouvez voir les Michael Myers vaincre Shang-Chi et la légende des dix anneaux dans les cinémas maintenant, et Halloween tue est susceptible de prendre un bon coup à la première place lors de sa sortie le 15 octobre.

