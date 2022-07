Les easter egg de « Stranger Things » – saison 4 tome 2 : références à « Alien », « Halloween » et plus

Le 1er juillet dernier, Netflix a créé les deux derniers chapitres de la quatrième saison de « Stranger Things ». Avec un Épisode final choquant, fans de la célèbre série télévisée mettant en vedette Millie Bobby Brown (Onze), Finn Wolfhard (Mike), Winona Ryder (Joyce) et compagnie, ont dit au revoir à leurs personnages préférés jusqu’à la première de la cinquième et dernière saison de la production.

En ce sens, la série créée par le frères duffer a clôturé cet épisode avec des morts surprenantes et des moments mémorables. De plus, ils ont également brillé avec de grandes références à de nombreux films, icônes des années 80 et plus d’hommages dans leur réalisation.

Pour cette raison, ci-dessous connaît tous les ‘oeufs de pâques’ de la saison 4 tome 2 de « Choses étranges ». Découvrez ainsi chacune des références cachées Dans les derniers chapitres de Série Netflix.

QUELS SONT TOUS LES OEUFS DE PÂQUES DANS « STRANGER THINGS 4 » ?

1. Le laboratoire russe et sa ressemblance avec « Alien Resurrection »

Pendant le tome 2 de « Choses étranges 4« , Hopper découvre le laboratoire de la prison russe où des expériences sont menées sur divers monstres connus individuellement sous le nom de » Demogorgon « .

Le laboratoire russe que Hopper retrouve dans « Stranger Things 4 » (Photo : Netflix)

Sans aucun doute, une scène qui nous rappelle le moment iconique de «Résurrection extraterrestre» (1997), film avec Winona Ryder. On le sait, l’actrice incarne Joyce dans la série, ce qui pourrait être un bel hommage à l’actrice.

Joli petit clin d’œil à la résurrection extraterrestre @Stranger_Things pic.twitter.com/FuviF9Q3js — Garry McConnachie+ (@TheGMcConnachie) 3 juillet 2022

2. Le masque d’Eddie Munson, le même que Michael Myers de la saga « Halloween »

Dans le huitième épisode de cet épisode, Eddie porte un masque de Michel Myers, le personnage mythique de la saga de films d’horreur « Halloween ». Il convient de rappeler que cet élément a déjà été utilisé par Max lors de la deuxième saison de la série.

Le masque porté par Eddie Munson dans « Stranger Things » est le même que celui de Michael Myers dans « Halloween » (Photo : Netflix)

Michel Myers Il est apparu, pour la première fois au cinéma, dans le film « Halloween » (1978). Le long métrage a été réalisé par le réalisateur John Carpenter.

Michael Myers est apparu pour la première fois au cinéma dans le film « Halloween » de 1978 (Photo : Universal Pictures)

3. Vickie s’habille comme Molly Ringwald

Un autre des clins d’œil de la production s’est déplacé vers la garde-robe de Vickie, l’un des nouveaux personnages fictifs et l’intérêt romantique de Robin. Elle s’habille et se coiffe comme Molly Ringwald, la figure mythique des années 80, dans le film « Sixteen Candles ».

Obtenir des vibrations sérieuses de Molly Ringwald de Vickie #strangerthingsseason4 pic.twitter.com/6LQmbPjXMv – Sarah (@eveningsnow) 3 juillet 2022

4. Murray et la citation de Han Solo

MurraySoupçonnant que quelque chose de mal allait arriver, il se souvient de la célèbre phrase de Han Solo : « J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet. » En disant « Je ne sais pas, Jim, j’ai un mauvais pressentiment à ce sujet »le personnage nous rappelle le protagoniste mythique de la saga Guerres des étoiles.

Murray, soupçonnant que quelque chose de mauvais se passerait dans « Starnger Things », se souvient de la célèbre phrase de Han Solo : « J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet ». (Photo / s: Netflix et LucasFilms)

5. Robin a-t-il fait référence à « Pulp Fiction » ?

Après Steve, Rouge-gorge et Nancy sont libérées des griffes du Écorcheur d’esprit dans ‘Upside Down’, le personnage de maya faucon dit une phrase très particulière : « Je ne crois pas en une puissance supérieure ou en une intervention divine, mais c’était un miracle. ».

Sans aucun doute, quelque chose qui nous rappelle la célèbre scène mettant en vedette Samuel L.Jackson et John Travolta dans « Pulp Fiction”. Cela prend beaucoup plus de valeur si l’on considère que cette bande a eu la participation de umma thurmanla mère de l’actrice qui personnifie Rouge-gorge.

« Je ne crois pas en une puissance supérieure ou en une intervention divine, mais c’était un miracle ! » Grande référence de Pulp Fiction dans Stranger Things…. Pour info Maya Hawke est la fille d’Uma Thurman…. pic.twitter.com/tl4VQCGnUY – Zac Rossi (@RossZ88) 4 juillet 2022

6. Une autre référence à « Halloween » : Vecna ​​​​et le même destin de Michael Myers

Tout au long de la saison, il y a de nombreux clins d’œil à la franchise « Halloween » et à ce qui est arrivé à Michel Myers. Au-delà du célèbre masque, comme dans le film de 1978, voisine il est abattu plusieurs fois avant de tomber en arrière par une fenêtre du deuxième étage et d’atterrir au sol. Ainsi, comme sur la bande, le corps du meurtrier disparaît.

7. Nancy comme Sarah Connor de « Terminator 2 »

faisNancy Wheeler utiliser un fusil de chasse contre son ennemi? Une superbe scène finale qui nous rappelle «Terminator 2 : Jugement Daycon» et le rôle emblématique de Sarah Conner.

Grandona sem medo ! pic.twitter.com/e5HGZh7kb9 – Stranger Things Brésil (@strangertbr) 2 juillet 2022

8. La lecture de « Le talisman »

Alors que Max est dans le coma Luc lire le roman d’horreurLe talisman» (en anglais, « The talisman »), co-écrit par Stephen King et Peter Straub. Les créateurs de « Choses étranges »Matt et Ross Duffer, travaillent avec Steven Spielberg pour faire une adaptation de ce roman pour Netflix, donc cela semble être un clin d’œil très approprié.

Quelqu’un d’autre a-t-il attrapé cet œuf de Pâques Stephen King The Talisman dans Stranger Things? J’ai entendu dire qu’ils le faisaient encore, donc c’était un bon petit indice ! pic.twitter.com/zGJmqGtpnh – Sarah (@sarahbartz85) 3 juillet 2022

9. La véritable histoire d’Enzo et Yuri

Enzo, pour convaincre Yuri, utilise une histoire vraie. Rappelant l’héroïsme du personnage dans Damansky, il évoque le conflit frontalier sino-soviétique de 1969, un affrontement de sept mois qui a mis les deux plus grands pays communistes du monde, la Chine et l’URSS, en état de guerre.

Références particulières. Derniers épisodes de @Stranger_Things la saison 4 présente une conversation qui laisse tomber une ligne sur la victoire soviétique sur la Chine sur l’île de Damansky en 1969.

BTW, aujourd’hui, il fait partie de la Chine. – Anton Barbashin (@ABarbashin) 3 juillet 2022

10. Max et la mémoire des scènes passées

La série nous apporte également de grands moments de ses saisons précédentes. La danse de Hawkins, par exemple, est l’un des épisodes dont Max se souvient pour se libérer. voisine. Sans aucun doute, une belle scène dans laquelle elle a joué avec Lucas.

Max se souvient de sa danse avec Lucas dans « Stranger Things 4 » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « STRANGER THINGS 4 ?

Le deuxième tome de la quatrième saison de « choses étranges» est maintenant disponible sur Netflix, à partir du vendredi 1er juillet. Par conséquent, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme populaire pour profiter de tous les épisodes de la célèbre série télévisée.