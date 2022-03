Doctor Strange 2 : Paul Bettany reviendra-t-il dans Marvel As Vision ?

MERVEILLE

Elizabeth Olsen jouera dans le film en tant que Scarlet Witch. Découvrez les théories sur le retour de White Vision dans la franchise de super-héros.

©IMDBElizabeth Olsen et Paul Bettany jouent dans WandaVision.

Depuis que Spider-Man : Pas de retour à la maison à l’affiche, fans de merveille Ils attendent énormément d’en apprendre un peu plus sur le soi-disant multivers. Et il ne reste plus grand-chose pour que cela se produise: le 6 mai prochain, il sortira enfin Doctor Strange dans le multivers de la folie. Avec la présence de elizabeth olsen confirmé comme Scarlet Witch… Paul Bettany pourrait-il revenir dans la franchise en tant que Vision ? Voici la réponse !

Les avancées ont montré que le prochain film de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch En tant que protagoniste, ce sera le grand pari de la société Kevin Feige pour ce 2022. Et c’est que nous ne verrons pas seulement le retour du sorcier classique, mais nous pourrions également voir un nouveau visage de Wanda Maximoff. La fiction sera complètement liée à WandaVisionla série disponible sur Disney+ dans laquelle son protagoniste se crée une vie complètement idéale.

Il convient de rappeler qu’après la mort de Vision, Wanda perd le contrôle de la réalité lorsqu’elle fait prisonnière la ville de Westview et crée une fausse illusion dans laquelle elle vit à la fois avec son partenaire et ses deux enfants. Alerte spoil! À la fin de la série, il perd définitivement tout ce qu’il avait construit et, selon le théoriesdeviendrait le grand méchant de Doc étrange 2.

Que va-t-il arriver à Vision ? Dans l’un des épisodes, il apparaît WhiteVision, créé à partir des restes de la vision originale de SWORD. Après lui avoir caché ses souvenirs pour les utiliser comme arme, il a été envoyé combattre la Vision de Westview. Les fans assurent que de ce fait, le robot a récupéré à la fois sa mémoire et ses émotions, afin qu’il puisse revenir dans le prochain film pour arrêter Wanda.

« Tu enfreins les règles et deviens le héros, j’enfreins les règles et deviens l’ennemi», indique le personnage d’Olsen dans l’une des avancées au rôle de Cumberbatch. Tout indiquerait que Scarlet Witch sera encore plus puissante que Doctor Strange et sera prête à tout risquer pour récupérer sa famille. Même si la présence de Paul Bettany n’a pas été confirméeLa vérité est que Marvel surprend généralement dans chacun de ses projets et, dans ce contexte, son personnage pourrait être celui qui sauve l’humanité afin que Wanda ne redevienne plus incontrôlable.

