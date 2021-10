Parlent-ils ?: c’est la vraie relation que la reine Sofia entretient avec Letizia et ses petites-filles

Depuis l’abdication du roi Juan Carlos, la situation de la Reine Sofia au Palacio de La Zarzuela, elle est devenue de plus en plus mal à l’aise. Jusqu’en 2014, ceux qui sont maintenant connus comme les rois émérites étaient très aimés et acclamés par le peuple espagnol, mais une fois que leur premier-né, Felipe VI est monté sur le trône, tout a changé. Le souverain actuel est très loin de sa famille et celle qui souffre le plus est sa mère.

Le 3 août 2020, après «une décision réfléchie”, Don Juan Carlos I a décidé de quitter l’Espagne par la petite porte au milieu d’une enquête pour fraude, laissant ainsi le Reine Sofia à leur sort. Au cours des mois suivants, on a spéculé sur la décision que prendraient le roi Felipe et son épouse, la reine Letizia, concernant l’émérite.

De même, le fait que l’été dernier, tous résidant à Palma de Majorque, n’aient pas fait de sortie officielle, a accru les ragots : Doña Sofía traversait le pire de ses cauchemars et de ses dépressions. Et c’est ce qui a fait resurgir la mauvaise relation de l’ancien monarque avec l’actuel : Sofia et Letizia n’ont jamais été les protagonistes d’un grand lien, donc la disparition de la vie publique de l’émérite était synonyme de rumeurs.

Beaucoup sont venus assurer qu’elle était dans le pire de ses regrets et que, probablement, elle ne reviendrait pas à la vie publique après les salissures laissées par son mari, Juan Carlos. Mais, comme elle s’est toujours avérée être une femme faite pour être reine, Sofía est réapparue malgré tous les commentaires, prenant en charge les causes sociales qu’elle a toujours accompagnées. Bien sûr, concernant sa relation avec Letizia, les pensées n’ont jamais cessé.

Quelle est la vraie relation entre la reine Sofia et la reine Letizia ? :

Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites et elles pointent toutes vers la même chose : Sofia et Letizia n’ont même pas de lien cordial. Les monarques ont joué dans plusieurs scandales lors de présentations publiques, mais ils ont toujours réussi à s’en sortir avec brio. Cependant, les explications n’ont pas laissé les curieux seuls puisqu’il est évident que la relation entre la belle-fille et la belle-mère n’a pas encore été rétablie.

Apparemment, tout a commencé par une question de jalousie. Apparemment, La reine Sofia s’est plainte plus d’une fois parce que Letizia ne lui permet pas d’exercer son rôle de grand-mère avec ses petites-filles, la princesse Leonor et l’infante Sofia. Plus d’une fois, il a été dit que l’ancienne journaliste a toujours préféré que sa mère, Paloma Rocasolano, s’occupe de ses filles et non de sa belle-mère.

De plus, selon certaines rumeurs des employés de La Zarzuela, le monarque actuel a même opposé son veto aux visites de l’émérite affirmant que Leonor et Sofia devaient se conformer à des horaires stricts. Et, bien que cela n’ait jamais été confirmé, la vérité est que les quelques manifestations publiques des filles de Felipe VI envers leur grand-mère paternelle montrent qu’il y a peu de relations entre elles.

Dans tous les cas, il convient de noter que dans les Prix Princesse des Asturies, qui sont dirigés par Leonor, le Reine Sofia Il n’est jamais absent au-delà de toute la grossièreté de ses petites-filles et de sa belle-fille. Parce que, avant Queen et grand-mère que fier et c’est quelque chose qu’elle a toujours montré.

