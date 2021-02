Innovations Apple 2021: iPhone 13, iPad Pro, MacBooks et Co.

Les fans d’Apple peuvent s’attendre à une année 2021 passionnante. En plus de l’iPhone 13, le fabricant californien lancera également plusieurs nouveaux iPad et MacBook sur le marché. Ensemble, nous examinons ce qui nous attend.

iPhone 13 et Apple Watch Series 7

iPhone 13 et Apple Watch 7 ressemblent à leurs prédécesseurs (© 2020 Apple)

Il devrait être clair pour tout le monde que l’iPhone 13 est l’une des innovations de téléphonie mobile les plus intéressantes en 2021. Comme l’explique l’expert Apple Mark Gurman dans la vidéo ci-dessus cet article, la nouvelle fonctionnalité la plus importante sera probablement un capteur d’empreintes digitales sur l’écran. Nous pourrions également nous préparer à de nouvelles caméras et à des puces plus rapides. Mais le design ne change guère par rapport à la gamme iPhone 12. Gurman n’aborde pas dans sa vidéo si les iPhones auront enfin un écran 120 Hz en 2021. Il suppose également que l’Apple Watch Series 7 apparaîtra dans la même période que l’iPhone 13.

iPad Pro 2021 et nouvelle tablette d’entrée de gamme

On peut déjà s’attendre à un nouvel iPad Pro dans les mois à venir. Il ressemblera aux modèles actuels, mais la version plus grande aura un mini écran LED. Pour vous, cela signifie une image plus lumineuse et beaucoup plus contrastée. Cependant, cela rend également l’iPad Pro un peu plus épais. Un nouvel iPad plus fin pour les débutants apparaîtra également à une date ultérieure en 2021.

L’iPad Pro 2021 aurait un design similaire au modèle actuel (© 2020 Apple)

La rumeur circule actuellement sur Internet selon laquelle un événement Apple aura lieu le 16 mars 2021. L’accent sera mis sur un nouvel iPad et l’iPad mini 2021:

Cependant, cela contredit les déclarations de Gurman, selon lesquelles Apple introduira pour la première fois l’iPad Pro en 2021.

MacBook Pro et MacBook Air 2021

Avec sa puce M1, Apple a fait des MacBook les ordinateurs portables grand public les plus rapides du marché d’un seul coup. En 2021, le fabricant équipera de nombreux autres ordinateurs portables, iMac et Mac Pro de chipsets internes, ce qui entraînera un énorme bond en avant en termes de performances.

Le MacBook Pro 2021 sortira au milieu de l’année. Ici, Apple a apporté de légers ajustements à la conception et a supprimé le controversé TouchBar. Ce qui reviendrait, c’était le port de charge magnétique MagSafe que de nombreux fans de Mac manquaient, et l’emplacement pour carte microSD qui manquait récemment.

Le MacBook Air 2021 devrait être beaucoup plus fin que le modèle actuel (photo)

Les innovations du MacBook Air 2021, qui pourraient arriver sur le marché à la fin de l’année, sont apparemment encore plus importantes. Gurman parle d’une «refonte importante» et d’un boîtier beaucoup plus mince. De plus, la connexion MagSafe célébrera également un retour ici.

iMac et Mac Pro 2021

De grands changements arrivent sur l’iMac (© 2019 Apple)

Évidemment, il intéressera également les fans des ordinateurs de bureau ou tout-en-un d’Apple. L’iMac recevra sa première refonte majeure en près de dix ans. Le modèle, qui apparaîtra en 2021, devrait ressembler au Pro Display XDR, qui coûte plus de 5000 euros. Surtout, cela devrait signifier des bords d’écran beaucoup plus étroits. Un nouveau Mac Pro est également en préparation. Ce sera la moitié de la taille du modèle actuel et sera disponible avec les chipsets Apple et Intel.

Après 2021: Apple Glass et Apple Car

Même après 2021, Apple gardera un pied sur l’accélérateur. Un casque de réalité mixte apparaîtra probablement en 2022, qui est principalement destiné au jeu et à la communication. Apple Glass est encore loin. Les lunettes AR afficheront des informations telles que des textes, des cartes et des notifications dans votre champ de vision. Et puis il y a l’Apple Car … Comme vous l’avez peut-être remarqué, Apple a en fait recommencé à travailler dessus. Selon Gurman, il faudra au moins cinq ans avant la sortie.