La fois où Joey Jordison a sauvé une performance de Metallica

Andy Copping, responsable du festival de musique Download, a rejoint le chœur des voix pleurant la mort du batteur Joey Jordison, qui a quitté ce monde à l’âge de 46 ans. Copping a partagé un souvenir de l’époque où le membre de Slipknot de l’époque a « sauvé la situation » en se produisant aux côtés des membres de Metallica au festival.

Copping partage via Instagram une photo de Jordison partageant la scène avec Metallica en 2004 car Lars Ulrich, le batteur du groupe, ne pourrait pas assister au Download festival car il est tombé malade, il a donc dû être emmené à l’hôpital, alors son collègues ont dû trouver un remplaçant.

«Je me souviens avoir reçu un appel en allant dans les coulisses quand ils m’ont annoncé la nouvelle. Il y avait deux options : a) Est-ce que Metallica annulerait ? ou b) Metallica devrait-il convaincre un autre batteur de terminer ? J’ai suggéré d’annuler parce que je ne pensais pas que b) pouvait arriver, notamment parce qu’il y avait si peu de batteurs à qui demander. » Copping a commenté.

Copping note que Joey Jordison s’est porté volontaire pour jouer avec Metallica, car avant de rejoindre Slipknot, il avait joué dans un groupe de reprises d’icônes du heavy metal, il connaissait donc beaucoup de leurs chansons. « Joey, avec Dave Lombardo de Slayer, a sauvé la situation. »

Voir Joey jouer avec Metallica dans son masque Slipknot était quelque chose que je n’oublierai jamais. Merci Joey, tu étais un géant.

Slipknot s’est produit au Download festival 2004 peu de temps avant que Metallica ne se produise dans l’espace final du festival. Le groupe est entré avec 40 minutes de retard, car ils ont dû faire une répétition rapide dans les coulisses, qui s’est terminée quelques minutes seulement avant de monter sur scène.

Un représentant de la famille Jordison a déclaré dans un communiqué, sans en révéler les causes, que l’ancien batteur de Slipknot est décédé paisiblement dans son sommeil. Les membres de Metallica, Papa Roach et leurs anciens coéquipiers de Slipknot ont exprimé leurs regrets via les réseaux sociaux.