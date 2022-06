Ce sont les 2 super-héroïnes DC les plus fortes

Bandes dessinées DC

DC Comics abrite de nombreux super-héros, dont certaines des héroïnes les plus puissantes du monde. Le podium avec les deux plus forts !

©IMDBWonder Woman

La Univers étendu DC est en constante expansion et cela signifie la possibilité de rencontrer de nouveaux héros plus puissants dans chacune des entrées sur grand écran de la marque. De cette façon, le classement avec les héros et les méchants les plus puissants varie de plus en plus. Cependant, comme pour les héroïnes les plus puissantes, il y en a deux qui seront toujours présentes sur le podium des plus fortes.

Le premier est Wonder Woman, la princesse amazone de Themyscira, qui a des centaines d’années et dans le monde moderne utilise l’identité secrète de Diana Prince, une jeune conservatrice d’un musée d’art situé dans la belle ville de Paris. Lorsqu’elle doit passer à l’action, elle utilise ses incroyables capacités telles qu’une force surhumaine, une vitesse incroyable et des armes telles que le Lasso de vérité et ceux bracelets magiques.

Les héroïnes les plus puissantes

Dans le Univers étendu DC, Wonder Woman a noué une relation amicale avec Bruce Wayne qui l’a recrutée pour former le Ligue des Justiciers avec d’autres héros puissants afin de lutter contre les méchants qui menacent l’humanité. Elle s’est battue contre Ares, Cheetah, Doomsday et même Superman, faisant preuve d’un grand courage dans chacune de ces opportunités. Il est personnifié par l’actrice Gal Gadot!

La deuxième héroïne debout sur cet impressionnant podium est Super Girl. Elle vient de la planète Krypton tout comme Clark Kent et a les mêmes pouvoirs que Kal-El : force surhumaine, capacité de vol, super vitesse et elle tire même des éclairs de ses yeux. Elle est une guerrière inestimable contre les forces du mal avec une seule faiblesse apparente : la Kryptonite, le même minéral extraterrestre qui affaiblit la Terre. Superman.

Dans le Univers étendu DC Super Girl est joué par l’actrice Rue Sashaqui a dans son générique la série télévisée Mal-à-l’aise en société Oui Les jeunes et les agités alors rejoins le film Éclat avec Ezra Miller, Ben Affleck et Michael Keaton, sous la direction de l’Argentin Andy Muschietti. Le film s’inspire du roman graphique point de rupture où le Scarlet Runner voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère et modifie radicalement l’avenir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂