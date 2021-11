Spider-Man: No Way Home était constamment réécrit pendant le tournage

Dans une nouvelle interview, Spider-Man : Pas de chemin à la maison Tom Holland a donné un aperçu de la manière maniaque dont la sortie MCU a été développée, révélant que le script du film subissait des réécritures constantes, même pendant le tournage. Selon l’acteur, il a fallu un certain temps avant que tous les acteurs soient confirmés comme étant impliqués et, même lorsque les caméras ont commencé à tourner, certains d’entre eux n’avaient toujours pas signé.

« Certaines personnes essayaient de savoir s’ils voulaient le faire, et nous avions besoin d’eux tous ou d’aucun. »

Comme les remorques récentes l’ont maintenant démontré, Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprendra après que l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man ait été révélée, ce qui a conduit l’adolescent à demander l’aide du docteur Strange. Malheureusement, les choses tournent mal rapidement, ouvrant le multivers et permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu un Spider-Man d’arriver dans l’univers cinématographique Marvel. Celui-ci comprendra plusieurs acteurs de Homme araignée franchises passées, y compris Willem Dafoe comme Norman Osborn/Green Goblin, Alfred Molina comme Otto Octavius/Doctor Octopus, Thomas Haden Church comme Flint Marko/Sandman, Rhys Ifans comme Curt Connors/Lizard, et Jamie Foxx comme Max Dillon/Electro, avec ces l’implication des acteurs étant sans aucun doute l’élément tout ou rien du scénario.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Holland poursuit en révélant que la décision de libérer Spider-Man : Pas de chemin à la maison avant Docteur Strange dans le multivers de la folie a même nécessité des changements dans l’intrigue, ce qui a entraîné beaucoup de confusion sur le plateau. « Vous pourriez demander au réalisateur : » Que se passe-t-il dans l’acte trois ? « », a déclaré Holland, » Et sa réponse serait : » J’essaie toujours de comprendre. » » Cela a provoqué des problèmes » fous » lors de la finale épique. bataille, Holland continua.

« Je n’arrêtais pas de m’arrêter et de me dire: » Je suis vraiment désolé, je ne crois tout simplement pas ce que je dis. Nous nous sommes assis, nous l’avons examiné et nous avons eu une nouvelle idée. les scénaristes, ils l’ont réécrit, et ça marche très bien. »

Donc, la question demeure, combien de ces problèmes ont été causés par la tentative de ramener à la fois Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que leurs Spider-Men alternatifs respectifs ? Alors que Holland repousse ces suggestions à gauche et à droite depuis un certain temps maintenant, en disant plus récemment que « Personne ne me croit, mais ils ne sont pas dans le film », grâce à un montage suspect dans la plupart des bandes-annonces (avec divers autres éléments de preuve), il est assez clair qu’ils feront une apparition à un moment donné, très probablement pendant la finale. Ne vont-ils pas…? Sûrement…?

L’implication potentielle de Maguire et de Garfield aurait eu d’énormes ramifications sur la direction de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec la folie multiversale et comment elle se termine par la sortie Spidey qui saigne dans Docteur étrange 2. Ça le prouve alors, non ? Oui, ils sont dedans. N’est-ce pas ?

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison met en vedette Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de GQ.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man