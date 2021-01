190E City. Le rival de Golf Mercedes-Benz n’a jamais produit

Cela peut ne pas en avoir l’air, mais le premier hayon Mercedes-Benz n’est apparu qu’en 1997 avec le lancement de la Classe A. Jusqu’à présent, le plus proche d’un hayon de la marque de Stuttgart était 190E City et… il n’a pas été créé par Mercedes-Benz!

Ouais. En même temps qu’ils ont marqué l’essor définitif de hayon, les années 1980 ont également vu Mercedes-Benz lancer un modèle révolutionnaire de son histoire: le 190 (W201).

Surnommée « baby-Mercedes », c’était une voiture révolutionnaire pour l’époque et pour la marque vedette, représentant un changement de paradigme complet pour Mercedes-Benz. Il dispensait les dimensions XXL, n’utilisait pas intensivement le chrome sur toute la carrosserie et inaugurait un nouveau langage stylistique.

Malgré tout cela, la Mercedes-Benz 190 (W201) était encore loin des dimensions de la hayon qui a fait sensation au cours de cette décennie et peut-être à cause de cela (ou inspiré du 190E Stadtwagen dont nous vous raconterons l’histoire) Schulz Tuning a décidé de créer le 190E City.

Coupe et couture

Fondé par Eberhard Schulz, un ancien designer Mercedes-Benz dont le travail le plus célèbre était le projet CW311, Schulz Tuning a été responsable de la naissance de la 190E City (alias 190E Compakt).

Basée sur le châssis 190E, la 190E City a vu l’arrière se couper juste derrière les portes, perdant ainsi le troisième volume qui en faisait une berline.

Pour en faire un à hayon, Schulz Tuning l’a équipé du hayon de la variante fourgon Mercedes-Benz W124. Les phares arrière en ont également hérité.

Disponible avec trois et cinq portes, la 190E City de Schulz Tuning désignait directement ce qui était, à l’époque, l’une des références parmi trappe chaude: la Volkswagen Golf GTI. Pour ce faire, il a utilisé un six cylindres en ligne Mercedes-Benz d’une capacité de 2,5 l ou 2,6 l qui délivrait entre 160 ch et 204 ch.

Prometteur mais pas loin

Fabriquée à la main, il va sans dire que la 190E City était considérablement plus chère que les modèles avec lesquels elle voulait concurrencer, reflétant non seulement le niveau de luxe plus élevé qu’elle présentait mais aussi les coûts de production plus élevés.

Mercedes-Benz 190E W201 Compact par Schulz Tuning Publié par GTM-Auto Club le mardi 17 novembre 2015

De plus, il y avait un autre facteur à «jouer contre» le 190E City. Mercedes-Benz ne voulait pas être associée au modèle et pour cette raison, elle ne pouvait pas compter sur le symbole de la marque (cela ne signifie pas qu’elle ne l’aurait pas reçu plus tard de la main des propriétaires), perdant ainsi encore plus de clients potentiels.

Le résultat final de tout cela était une production pratiquement résiduelle qui, selon les rumeurs, se situait entre quatre et six unités.