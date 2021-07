Il y a maintenant un simulateur de chasseur de trésors sur PS4

Nous avons déjà des simulateurs pour les chauffeurs de bus et les travaux de transport, alors pourquoi pas un Simulateur de chasseur de trésor, hein ? Pour être juste, malgré le développement des plates-formes PlayStation qui sonne comme un cauchemar, le Boutique PS est un véritable terrier de lapin de chaque type d’expérience que vous pouvez imaginer. Ce dig-’em-up – disponible dès maintenant – plaira certainement, dirons-nous, aux goûts acquis.

C’est exactement ce qu’il prétend être. Armé de votre détecteur de métaux pratique, vous valserez à travers des décors idylliques à la recherche d’endroits à creuser. De temps en temps, vous découvrirez des déchets, mais d’autres fois, il y aura des artefacts anciens à examiner et à ajouter à votre collection. Et c’est, eh bien – c’est le jeu. On ne va pas se mentir : on est un peu tentés en ce moment.