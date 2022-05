Don’t Worry Darling, film avec Harry Styles : de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

Le prochain film avec Harry Styles vient de dévoiler sa première bande-annonce. C’est »Don’t Worry Darling », un film réalisé par Olivia Wilde et qui mettra en vedette la participation stellaire de Styles et Florence Poug sous un script par Katie Silverman. La première avance a été montrée lors du CinemaCon à Las Vegas, où en plus de pouvoir voir la première vue, sa date de sortie a également été annoncée.

»Don’t Worry Darling » a été annoncé en août 2019, un projet qui a été combattu par 18 studios pour acquérir les droits sur le script et a été Cinéma nouvelle ligne qui est finalement resté avec le projet. En plus de confirmer que Wilde serait le réalisateur, le casting était initialement composé de Florence Pugh, Chris Pine et Shia Labeouf, mais ce dernier a été licencié après un mauvais comportement, il a donc été remplacé par Harry Styles.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Grey Man, avec Ryan Gosling : l’intrigue et son ouverture

De quoi parle Don’t Worry Darling ?







Le film est un thriller psychologique qui suit l’histoire d’Alice et Jack, un jeune couple heureux qui vit dans une communauté appelée Victoria dans les années 1950. La communauté semble être totalement parfaite, chacun de ses habitants se soutenant mutuellement pour travailler sans échouer, mais mystérieusement, cet endroit a été créé et financé par l’entreprise pour laquelle Jack travaille.

Cependant, Alice commence peu à peu à réaliser que tout n’est pas parfait dans sa vie, commence à trouver des erreurs au sein de la communauté, se demande pourquoi ils sont à Victoria et soupçonne l’entreprise pour laquelle travaille son mari, faisant en sorte que tous les habitants la traitent de folle, dont Jack.

En plus de Pugh et Styles, le film met en vedette Olivia Wilde, Gemma Chan, Kiki Layne, Nick Kroll, Sydney Chandler, Alisha Heng, Douglas Smith, Kate Berlant et Asif Ali, parmi beaucoup d’autres.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Margot Robbie dans »Barbie » : quelle sera l’intrigue du film ?

Quand est sorti Don’t Worry Darling ?

»Don’t Worry Darling » sortira le 23 septembre 2022 au Mexique. Après 45 jours après sa première, le film sera disponible sur le service de streaming HBO Max, étant Warner Bros. le producteur chargé de sa distribution.

Ce sera la troisième participation de Harry Styles dans le monde du cinéma, étant sa première participation au film 2017 avec » Dunkerque », et ayant une participation en tant que Starfox dans » Eternals » de Marvel.