Sam Heughan et Tom Ellis travailleront-ils ensemble ?

L’étranger et Lucifer Ce sont deux séries qui, à première vue, n’ont rien en commun. Il n’y a pas d’intrigue, de personnages ou même de temps qui puisse les unir, mais quand même, il y a quelque chose qui le fait et ce sont eux les protagonistes : Sam Heughan, interprète de Jamie Fraser dans le premier et Tom Ellis, interprète de Lucifer dans, comme son nom l’indique, le second.

C’est que, aussi étrange que cela puisse paraître, ces deux séries qui ont tant de succès sur Netflix ont des stars qui se connaissent depuis longtemps. Ceci est dû au fait Sam Heughan Oui Tom Ellis Non seulement ils sont tous deux nés au Royaume-Uni, mais ils ont également étudié ensemble au Royal Conservatory of Scotland, également connue sous le nom de Royal Academy of Music and Drama, ce qui les a amenés à partager plusieurs années.

Sam Heughan et Tom Ellis sont de grands amis. Photos : (Getty)



Bien sûr, la vérité est que, bien qu’ils se connaissent depuis longtemps et se considèrent « collègues», Ils ne s’étaient pas vus depuis près d’une décennie et c’est le monde des séries qui les a réunis à nouveau. Bien que cela semble logique puisque l’un passe la moitié de l’année à tourner en Écosse, tandis que l’autre est installé à Los Angeles, une ville qu’il parcourt avec Lucifer.







Cependant, maintenant, le protagoniste de Étranger est en vacances, avant le tournage de la septième saison, tandis que celle de Lucifer terminé les enregistrements de ce qui sera la sixième et dernière édition. C’est pour ça que, Des idées ont commencé à émerger pour partager à nouveau du temps ensemble, notamment pour travailler.

C’est Ellis qui a présenté à Heughan son intention de travailler avec lui avec Outlander : la comédie musicale. Bien que, également, l’interprète britannique ait également clairement indiqué qu’il aurait aimé participer à la série basée sur les livres de Diana Gabaldón puisqu’il a fait le casting pour le rôle de Black Jack Randall. « Je ne sais pas ce que j’aurais ressenti de t’avoir dans la série« , a répondu l’interprète Jamie Fraser.







A tel point que, malgré le fait qu’aucun travail n’ait encore été réalisé entre Sam Heughan Oui Tom Ellis, il est probable que leur amitié les réunira sur le petit écran ou, pourquoi pas, sur scène. Bien sûr, il ne fait aucun doute que cette relation est déjà devenue la bromance de l’année.