Test du Samsung Galaxy Buds Pro: Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs TWS mais un excellent interprète à son prix

10 févr.2021 13:33:51 IST

Samsung a récemment annoncé le Galaxy Buds Pro avec la série Galaxy S21. Les Buds Pro succèdent aux Galaxy Buds + et Buds Live. Dans l’ensemble, les Galaxy Buds Pro ne sont pas une mise à niveau spectaculaire par rapport à leurs prédécesseurs, mais quelques améliorations ont aidé à trouver le bon équilibre, et actuellement, les Buds Pro sont les meilleurs écouteurs proposés par Samsung.

Les Samsung Galaxy Buds Pro ne gagnent vraiment en rien, mais ils créent un bon équilibre entre la qualité sonore, l’annulation active du bruit (ANC), le confort et la poche. Mais avant de parler de la façon dont les Buds Pro atteignent cet équilibre, j’aimerais faire une digression et aborder ce qui rend ces écouteurs « Pro ».

Le Pro désigne essentiellement ANC. Samsung réclamations le Galaxy Buds Pro peut bloquer 99% – ou beaucoup – du bruit de fond externe à 118,43 Hz. Pour être honnête, c’est du grec pour moi, mais en pratique, les écouteurs éliminent une quantité décente de bruit extérieur; décent étant le mot clé.

Galaxy Buds Pro ANC: 3,5 / 5

Lors du test du Galaxy Buds Pro, j’ai utilisé en parallèle les Apple AirPods Pro pour tester l’ANC, et le premier a définitivement laissé entrer plus de bruit de fond que le second. Cependant, si vous allumez l’ANC sur le Galaxy Buds et écoutez de la musique, vous pouvez (dans une certaine mesure) bloquer le monde extérieur avec les Buds Pro.

Les Galaxy Buds Pro disposent également d’une fonction de détection de la voix, ce que je trouve génial. La fonction réduit automatiquement le volume de tout ce que vous écoutez et fait passer le mode de suppression du bruit en mode ambiant (quel que soit le réglage ANC à ce moment-là) au moment où vous commencez à parler. Les Buds Pro vous permettent également de choisir la durée pendant laquelle la fonction de détection vocale doit rester active chaque fois que votre voix est détectée, par exemple cinq ou 10 secondes. Cependant, si vous aimez chanter sur la musique que vous écoutez, je vous suggère de désactiver Voice Detect.

Son ambiant Galaxy Buds Pro: 4/5

Le son ambiant n’est pas une fonctionnalité nouvelle des écouteurs TWS en général ou de la série Samsung Galaxy Buds, en particulier. Les Galaxy Buds + offraient également cette fonctionnalité. Cependant, j’ai remarqué des améliorations remarquables qui y ont été apportées avec les Buds Pro. Contrairement aux Buds +, dans lesquels Ambient Sound a toujours été minuscule et robotique, sur les Buds Pro, le son est beaucoup plus naturel.

Cette fonction de son ambiant est très pratique lorsque vous êtes absent et que quelqu’un vous pose une question, ou si vous devez écouter une annonce, ou même si vous souhaitez écouter la conversation de quelqu’un. Quoi? Je viens de le dire. Vous êtes celui qui écoute!

Conception et capacité de poche des Galaxy Buds Pro: 4,5 / 5

Si vous n’avez pas utilisé les Galaxy Buds Live, vous remarquerez de nombreuses améliorations dans la conception des Buds Pro par rapport aux Buds +. Le boîtier du Buds Pro est beaucoup plus empochable. C’est comme un petit caillou au fini mat. Vous pouvez facilement ouvrir et fermer le boîtier d’une seule main.

En ce qui concerne la conception du Buds Pro lui-même, il y a encore une fois une amélioration considérable, et aucun des Samsung Galaxy Buds dans le passé n’a été aussi confortable.

Les Galaxy Buds Pro combinent une finition brillante et mate. Il a un beau mélange de la conception intra-auriculaire des Buds +, des embouts en silicone et des indices de style dérivés des Buds Live en plein air. Les Buds Pro s’adaptent parfaitement aux oreilles et ne dépassent pas autant que les Buds précédents.

Samsung affirme que le nouveau design des Buds Pro aide également à réduire le contact entre les Buds et les oreilles, et réduit la sensation d’obstruction (que j’ai particulièrement remarquée sur les Galaxy Buds +). Cependant, pour les personnes qui aiment porter leurs écouteurs au lit ou s’allonger sur le côté pour lire un livre, les Buds Pro peuvent se sentir vraiment mal à l’aise.

Batterie Galaxy Buds Pro: 3/5

Samsung dit: «Activez ANC, et les Galaxy Buds Pro vous donnent 5 heures de temps de jeu avec 13 autres dans l’étui. Cela fait 18 heures au total. Lorsque l’ANC est désactivé, vous bénéficiez de 28 heures au total, avec 8 heures de lecture – et 20 de plus dans le cas. «

Je n’ai reçu le Galaxy Buds Pro qu’il y a trois jours. Avec une durée moyenne d’écoute de musique de quatre à cinq heures, en plus de répondre aux appels, avec l’ANC activé, la batterie des Buds fonctionne bien. Au moment d’écrire l’histoire, j’ai encore 90% de batterie dans mes têtes et 22% dans le boîtier. Cela signifie qu’en moyenne, les Buds Pro me dureront quatre jours avec ANC activé. Naturellement, l’utilisation des Buds sans ANC prolongera la durée de vie de la batterie.

Le Galaxy Buds Pro se charge via un câble de type C et prend en charge la charge rapide ainsi que la charge sans fil (cette dernière prend plus de temps pour alimenter les écouteurs, bien sûr).

Galaxy Buds Pro IPX7 étanche: 3/4

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont classés IPX7. Il s’agit du niveau de résistance à l’eau le plus élevé de tous les Galaxy Buds. En théorie, l’indice IPX7 signifie que les écouteurs peuvent survivre à une immersion en eau douce dans une eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant un maximum de 30 minutes. Je me suis donc mis à tester la théorie. J’ai mis les écouteurs et j’ai pris la douche.

(Si une paire d’écouteurs est étanche, j’adorerais les utiliser sous la douche. N’est-ce pas?)

Après une douche de 15 minutes, les écouteurs fonctionnaient très bien, cependant:

Les écouteurs ont continué à détecter l’eau qui tombait au toucher, ce qui a entraîné une pause, une lecture et un changement constants des pistes de musique. Les écouteurs ont également continué à se déconnecter du téléphone Alors que les Galaxy Buds Pro ont généralement une bonne adhérence dans l’oreille, mais sous la douche, l’eau s’est infiltrée dans l’oreille, desserrant la prise, à cause de laquelle les bourgeons ne cessaient de tomber. Dix minutes après le début de la douche, le bourgeon gauche a commencé à émettre un bourdonnement hurlant, qui s’est dissipé après avoir séché les écouteurs plus tard.

Dans l’ensemble, les Galaxy Buds Pro ont réussi le test de l’eau, mais ils n’ont pas réussi à les utiliser sous la douche. Je me demande à quel point les écouteurs seraient utilisables en nageant.

Connectivité Galaxy Buds Pro: 2,5 / 5

Le seul département où le Galaxy Buds Pro m’a vraiment déçu était Connectivité.

Avant de vous dire pourquoi, voici ce que vous devez savoir: j’utilise un iPhone 11 comme appareil principal. Et étant un utilisateur d’iPhone, je comprends le concept de produits cloisonnés. Cependant, j’ai examiné les Galaxy Buds dans le passé et je préfère examiner les écouteurs à l’aide de mon appareil principal, car cela me permet d’utiliser ce produit dans ma vie de tous les jours.

Donc, la façon standard de le faire est que j’utilise le Galaxy Buds app sur iOS pour connecter les écouteurs. Bien que vous puissiez simplement synchroniser les écouteurs via Bluetooth, en ce qui concerne les Galaxy Buds, vous pouvez manquer de nombreuses fonctionnalités intéressantes telles que le son ambiant, la détection de la voix et l’ANC, si vous n’utilisez pas l’application, qui vous permet de jouer avec les paramètres. En outre, vous ne pourrez pas exécuter les mises à jour OTA pour les écouteurs visant à apporter des améliorations et des correctifs au produit.

Malheureusement, cette fois, même après plusieurs tentatives, je n’ai pas pu synchroniser le Galaxy Buds Pro avec l’application iOS Galaxy Buds. Malgré la désinstallation et la réinstallation de l’application, les écouteurs n’ont pas été détectés sur l’application.

Cependant, sur un Samsung Galaxy S9, en utilisant le Galaxy Wear app, les Buds Pro se synchronisent de manière transparente.

J’ai contacté Samsung à propos du problème et on m’a dit qu’aucun autre critique n’était confronté au problème, et on m’a envoyé une autre paire d’écouteurs. Cependant, après cela ne s’est pas synchronisé non plus, j’ai pensé que le Les Galaxy Buds Pro ne sont pas compatibles avec le Galaxy Buds app sur iOS et ne peut être connecté que via Bluetooth.

Samsung Galaxy Buds Pro: devriez-vous l’acheter?

Comme mentionné au début de l’examen, les Samsung Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs Samsung à ce jour. Les Buds Pro ne sont sûrement pas les meilleurs écouteurs TWS (en regardant les Apple AirPods Pro, les écouteurs Bose Sports et Sony 1000XM4), mais à Rs 16000, ils offrent certainement une excellente performance globale et ne vous décevront certainement pas.

Cependant, gardez à l’esprit que les Galaxy Buds Pro ont beaucoup plus de sens pour vous si vous utilisez déjà un smartphone ou une tablette Samsung. Pour pouvoir utiliser au mieux les écouteurs, l’écosystème Samsung compte vraiment. Outre le problème auquel j’ai été confronté lors de la synchronisation des Buds Pro avec l’application Galaxy Buds sur iOS, j’ai également remarqué que des fonctionnalités telles que l’audio 3D et le changement automatique d’appareil ne fonctionnent que lorsque vous utilisez les Buds Pro avec un appareil Samsung.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂