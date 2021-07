L’oncle de Darnella Frazier tué par la police de Minneapolis

LEGO 60244 City Le Transport de l’hélicoptère de la Police avec VTT Quad, Moto et Camion avec remorque

Les jeunes fans d'action plongent dans l’effervescence de LEGO City avec ce set sur la police composé de plusieurs véhicules, dont un hélicoptère à lanceur, un camion de transport et plus encore. L’amusement commence dès l’ouverture de la boîte. Ce jouet inclut un camion de la police, un hélicoptère, une moto de police et un tout-terrain. Plus les personnages Rooky Partnur et Frankie Lupelli de la série télévisée LEGO City, ainsi que des figurines de policier et de voleur. Les enfants peuvent lancer dans les airs l’hélicoptère (janvier 2020). Le camion de transport possède une cabine détaillée, une cellule de prison mobile, un ordinateur et des barrières – un régal pour les fans de la police de LEGO City. Ce set LEGO City Le transport de l'hélicoptère de la police (60244) constitue un cadeau idéal pour les enfants de 5 ans et plus. Il est aussi parfait pour les enfants qui aiment les camions, les hélicoptères, les motos et les jouets d'action. Une fois construit, le camion de transport de l'hélicoptère et sa remorque mesurent plus de 9 cm de haut, 39 cm de long et 6 cm de large, tandis que l'hélicoptère à lanceur mesure plus de 6 cm de haut, 19 cm de long et 12 cm de large. Pas besoin de piles, ce set fonctionne grâce à l'imagination débordante des jeunes enfants, le jeu peut donc commencer immédiatement ! Les instructions de montage sont incluses dans la boîte. Par ailleurs, le guide Instructions PLUS numérique est disponible dans l'appli gratuite LEGO Life. Il propose des fonctions de zoom, de rotation et de visualisation du modèle. Les sets LEGO City sur la police aident les enfants à développer leurs aptitudes physiques et leur confiance en eux grâce à des bâtiments riches en fonctionnalités, des véhicules et des personnages amusants qui encouragent un jeu créatif. Les briques LEGO sont conçues selon les normes industrielles les plus élevées afin que les jouets de construction LEGO City soient compatibles entre eux et qu'ils s'assemblent et se séparent toujours facilement. Le groupe LEGO soumet tous ses sets de jeu LEGO City à des tests poussés afin de vérifier que chacun de ces jouets uniques est conforme aux normes les plus élevées au monde en matière de sécurité et de qualité.