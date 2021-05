My Hero Academia Chapitre 313 Date de sortie, spoilers, attentes et plus

My Hero Academia a commencé un combat très intéressant entre Izuku Midoriya et Lady Nagant. Nous nous attendons à ce que My Hero Academia chapitre 313 continue le combat entre les deux. Et si cela continue, il ne faudra pas longtemps à Tous pour un et à lady Nagant pour signer pour avoir tué tous les héros un par un.

Tout pour un a des informations sur quelqu’un de l’académie UA qui pourrait abandonner ses amis autour de lui. Par conséquent, il entre en contact avec lady Nagant pour lui demander de le capturer avant que quiconque ne le fasse. En outre, Lady Nagant est prête à tout pour faire tomber les héros afin que All for one le convainc que garder Midoriya capturée pourrait la rapprocher du but.

My Hero Academia 313 VF

Le chapitre 313 de la MHA continuera le combat entre Midoriy et Lady Nagant. On suppose que tout le monde se précipitera pour donner un coup de main à Deku, probablement Endeavour, Hawks et Best Jeanist. Mais avant cela, ils doivent aider All Might. La bataille devrait cependant également prendre fin avant qu’elle ne devienne monotone.

My Hero Academia Chapitre 313 Date de sortie

Depuis la dernière mise à jour, le manga est dans les délais. Par conséquent, le chapitre 313 de My Hero Academia sortira le 23 mai 2021. Le blog sera mis à jour en cas de retard ou de changement.

Où lire le chapitre 313 du MHA?

My Hero Academia chapitre 313 sera officiellement disponible à la lecture sur Viz Media et Crunchyroll. Les deux sites Web nécessitent un abonnement pour lire les chapitres. Mais vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres. Alors lisez-le tout ce que vous pouvez avant la fin du procès.

