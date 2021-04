Iggy Azalea partage une vidéo de DM de Creeps sur Instagram

Iggy Azalea a partagé une vidéo donnant aux gens un extrait des DM qu’elle reçoit de personnes aléatoires sur Instagram:

La rappeuse de 30 ans a dévoilé ces messages alors qu’elle dansait devant sa nouvelle chanson ‘Sip It’ et a sous-titré la vidéo: « ha ha ha comme si!?!?! Restez en dehors de mes moche DM. » Eh bien, c’est leur dit.

Certains des DM provenaient de personnes comptant des millions d’abonnés et même des comptes vérifiés – QUI SONT-ILS?!

L’un des messages se lit comme suit: « Je sais que tu as de l’argent et ça ne t’excite pas mais je sais que ton temps est précieux alors je te paierai pour ton temps Je te donnerai 15 000 juste pour me parler et avoir une conversation , « avant de poursuivre avec: » Par téléphone ou ici « , puis: » Je vais encaisser de l’argent à l’application « .

Un autre lit simplement: « Je veux embrasser l’intérieur de ton trou du cul. » Quel charmeur.

Crédit: TikTok / thenewclassic

Un autre fan – qui a opté pour la tactique de charme – dit: « Bonjour iggy j’aime ta personnalité et ton style semble assez unique j’aime ton âme ainsi que ton goût pour la méduse et la musique de tupac est cool j’aimerais construire une amitié et peut-être une relation avec vous. »

Cette personne enchaîne avec un autre DM qui ajoute: « Lil k, je pense que ta musique est de la merde de toute façon, je veux dire qu’elle a ses moments mais toujours votre [sic] encore une fille et vos sentiments dépasseront toujours votre intelligence. » A lire : Netflix lance la bande-annonce de True Crime Doc The Vanishing At The Cecil Hotel

Le clip qu’elle a partagé sur TikTok a été visionné plus de 700 000 fois avec plus de 120 000 likes et près de 2 500 commentaires.

Crédit: TikTok / thenewclassic

Commentant la vidéo, quelqu’un a écrit: « Je prendrais le 15k ngl. »

Iggy a répondu à ce dicton: « Hahahaha comme bro est sauvage, même avec ppl [people] qui aiment leurs propres messages. »

Une autre personne a ajouté: «Prenez ce sac et lancez Iggy», et elle a de nouveau répondu, suggérant cette fois: «Vous portez une perruque et parlez au téléphone, nous allons diviser le sac».

Quand quelqu’un a dit que les DMers étaient « obsédés par la folie », Iggy a écrit: « Je sais que tous les DM de filles ont l’air fou comme ça aussi. »

Elle a également ajouté: « Nous devons commencer à clowner publiquement ce genre de messages, c’est mérité. J’en ai marre d’être gentil. »